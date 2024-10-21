https://ria.ru/20241021/investitsii-1979126650.html

Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров

Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024

Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров

Бишкек всегда открыт для российских инвестиций и готов оказать содействие в реализации инвестиционных предложений, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:50

2024-10-21T14:50

2024-10-21T14:50

экономика

бишкек

киргизия

россия

акылбек жапаров

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бишкек всегда открыт для российских инвестиций и готов оказать содействие в реализации инвестиционных предложений, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Мы очень рады тому, что российский частный бизнес, инвесторы обратили внимание на возможности Кыргызстана и активизировали свою работу. Мы всегда открыты для российских инвестиций и готовы оказать максимальное содействие в реализации инвестиционных предложений", - сказал киргизский премьер.

https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946728860.html

бишкек

киргизия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, бишкек, киргизия, россия, акылбек жапаров, михаил мишустин