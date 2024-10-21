https://ria.ru/20241021/investitsii-1979126650.html
Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров
Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров - РИА Новости, 21.10.2024
Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров
Бишкек всегда открыт для российских инвестиций и готов оказать содействие в реализации инвестиционных предложений, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:50
2024-10-21T14:50
2024-10-21T14:50
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киргизия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бишкек всегда открыт для российских инвестиций и готов оказать содействие в реализации инвестиционных предложений, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Мы очень рады тому, что российский частный бизнес, инвесторы обратили внимание на возможности Кыргызстана и активизировали свою работу. Мы всегда открыты для российских инвестиций и готовы оказать максимальное содействие в реализации инвестиционных предложений", - сказал киргизский премьер.
https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946728860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бишкек, киргизия, россия, акылбек жапаров, михаил мишустин
Экономика, Бишкек, Киргизия, Россия, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин
Киргизия всегда открыта для российских инвестиций, заявил премьер Жапаров
Жапаров: Бишкек готов содействовать РФ в реализации инвестиционных предложений