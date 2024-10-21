https://ria.ru/20241021/internet-resursy-1979124083.html
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 21.10.2024
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, работа многих сервисов нарушена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:38
2024-10-21T14:38
2024-10-21T14:39
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, работа многих сервисов нарушена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы Курской области произошла днем в понедельник. "Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", — говорится в сообщении правительства Курской области. В правительстве региона заверили, что сотрудники министерства цифрового развития "прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки" восстановить работоспособность ресурсов.
https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись массовой DDoS-атаке