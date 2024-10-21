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Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 21.10.2024
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14:38 21.10.2024 (обновлено: 14:39 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/internet-resursy-1979124083.html
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 21.10.2024
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, работа многих сервисов нарушена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:38
2024-10-21T14:39
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, работа многих сервисов нарушена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы Курской области произошла днем в понедельник. "Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", — говорится в сообщении правительства Курской области. В правительстве региона заверили, что сотрудники министерства цифрового развития "прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки" восстановить работоспособность ресурсов.
https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
курская область
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Интернет-ресурсы в Курской области подверглись DDoS-атаке

Интернет-ресурсы в Курской области подверглись массовой DDoS-атаке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, работа многих сервисов нарушена, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы Курской области произошла днем в понедельник.
Хакер - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
11 октября, 18:48
"Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", — говорится в сообщении правительства Курской области.
В правительстве региона заверили, что сотрудники министерства цифрового развития "прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки" восстановить работоспособность ресурсов.
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки
8 октября, 21:43
 
Курская областьПроисшествия
 
 
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