https://ria.ru/20241021/gutsul-1979188217.html

Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии

Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2024

Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:34

2024-10-21T19:34

2024-10-21T19:58

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1ca7b01f43495031c2e7c348d52711.jpg

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в очередной раз доказали желание сотрудничества с Российской Федерацией. На прошедшем 20 октября референдуме о вступлении в ЕС почти 95% избирателей региона проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. "Благодаря массовому и консолидированному голосованию мы в очередной раз доказали, что народ Гагаузии неизменен в своих убеждениях и выступает за независимую и нейтральную Республику Молдова, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и другими внешними партнерами, за гражданское согласие и гармоничные межэтнические отношения", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома. По мнению Гуцул, такое голосование во многом - следствие той антигагаузской политики, которую проводил молдавские власти все четыре года. "С молчаливого согласия европейских структур центральные власти пытались урезать бюджет Гагаузии, президент Майя Санду отказывалась включать в состав правительства башкана (главу Гагаузии - ред.), как того требует закон, а лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") открыто призывали к ликвидации Гагаузской автономии", - напомнила глава Гагаузии. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html

гагаузия

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, россия