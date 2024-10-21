Рейтинг@Mail.ru
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 21.10.2024 (обновлено: 19:58 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/gutsul-1979188217.html
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2024
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:34
2024-10-21T19:58
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1ca7b01f43495031c2e7c348d52711.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в очередной раз доказали желание сотрудничества с Российской Федерацией. На прошедшем 20 октября референдуме о вступлении в ЕС почти 95% избирателей региона проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. "Благодаря массовому и консолидированному голосованию мы в очередной раз доказали, что народ Гагаузии неизменен в своих убеждениях и выступает за независимую и нейтральную Республику Молдова, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и другими внешними партнерами, за гражданское согласие и гармоничные межэтнические отношения", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома. По мнению Гуцул, такое голосование во многом - следствие той антигагаузской политики, которую проводил молдавские власти все четыре года. "С молчаливого согласия европейских структур центральные власти пытались урезать бюджет Гагаузии, президент Майя Санду отказывалась включать в состав правительства башкана (главу Гагаузии - ред.), как того требует закон, а лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") открыто призывали к ликвидации Гагаузской автономии", - напомнила глава Гагаузии. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_364dc61b2b52a3a9b3f6da594abc07e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, россия
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024, Россия
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии

Гуцул: жители Гагаузии доказали желание сотрудничать с РФ голосованием против ЕС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в очередной раз доказали желание сотрудничества с Российской Федерацией.
На прошедшем 20 октября референдуме о вступлении в ЕС почти 95% избирателей региона проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
5 апреля, 19:44
"Благодаря массовому и консолидированному голосованию мы в очередной раз доказали, что народ Гагаузии неизменен в своих убеждениях и выступает за независимую и нейтральную Республику Молдова, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и другими внешними партнерами, за гражданское согласие и гармоничные межэтнические отношения", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома.
По мнению Гуцул, такое голосование во многом - следствие той антигагаузской политики, которую проводил молдавские власти все четыре года. "С молчаливого согласия европейских структур центральные власти пытались урезать бюджет Гагаузии, президент Майя Санду отказывалась включать в состав правительства башкана (главу Гагаузии - ред.), как того требует закон, а лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") открыто призывали к ликвидации Гагаузской автономии", - напомнила глава Гагаузии.
На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
Вчера, 19:57
 
В миреГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала