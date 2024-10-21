https://ria.ru/20241021/gutsul-1979188217.html
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2024
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:34
2024-10-21T19:34
2024-10-21T19:58
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в очередной раз доказали желание сотрудничества с Российской Федерацией. На прошедшем 20 октября референдуме о вступлении в ЕС почти 95% избирателей региона проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. "Благодаря массовому и консолидированному голосованию мы в очередной раз доказали, что народ Гагаузии неизменен в своих убеждениях и выступает за независимую и нейтральную Республику Молдова, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и другими внешними партнерами, за гражданское согласие и гармоничные межэтнические отношения", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома. По мнению Гуцул, такое голосование во многом - следствие той антигагаузской политики, которую проводил молдавские власти все четыре года. "С молчаливого согласия европейских структур центральные власти пытались урезать бюджет Гагаузии, президент Майя Санду отказывалась включать в состав правительства башкана (главу Гагаузии - ред.), как того требует закон, а лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") открыто призывали к ликвидации Гагаузской автономии", - напомнила глава Гагаузии. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
https://ria.ru/20241021/gutsul-1979192204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, россия
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024, Россия
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
Гуцул: жители Гагаузии доказали желание сотрудничать с РФ голосованием против ЕС
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что жители автономии, проголосовав на референдуме большинством голосов против изменения конституции ради евроинтеграции, в очередной раз доказали желание сотрудничества с Российской Федерацией.
На прошедшем 20 октября референдуме о вступлении в ЕС почти 95% избирателей региона проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.
"Благодаря массовому и консолидированному голосованию мы в очередной раз доказали, что народ Гагаузии неизменен в своих убеждениях и выступает за независимую и нейтральную Республику Молдова, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и другими внешними партнерами, за гражданское согласие и гармоничные межэтнические отношения", - цитируют Гуцул в Telegram-канале гагаузского исполкома.
По мнению Гуцул, такое голосование во многом - следствие той антигагаузской политики, которую проводил молдавские власти все четыре года. "С молчаливого согласия европейских структур центральные власти пытались урезать бюджет Гагаузии, президент Майя Санду
отказывалась включать в состав правительства башкана (главу Гагаузии - ред.), как того требует закон, а лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") открыто призывали к ликвидации Гагаузской автономии", - напомнила глава Гагаузии.
На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии
в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.