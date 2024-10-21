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Пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область нет
Пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область нет - РИА Новости, 21.10.2024
Пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область нет
Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:00
2024-10-21T08:00
2024-10-21T08:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее Минобороны РФ проинформировало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, 11 из них - над Ростовской областью. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Голубев Telegram. Он уточнил, что минувшей ночью в Ростовской области была отражена атака БПЛА самолетного типа. Всего уничтожено и подавлено 11 БПЛА. Из них четыре уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковский районе также подавлены средствами радиоэлектронной борьбы шесть БПЛА.
https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979052916.html
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космос - риа наука, ростовская область, россия, новошахтинск, василий голубев, telegram
Космос - РИА Наука, Ростовская область, Россия, Новошахтинск, Василий Голубев, Telegram
Пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область нет
Губернатор: в Ростовской области пострадавших в результате атаки БПЛА нет