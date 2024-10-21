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Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными - РИА Новости, 21.10.2024
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21:26 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/gruziya-1979204907.html
Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными
Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными - РИА Новости, 21.10.2024
Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что отношения с США всегда были приоритетным для Грузии, и до... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:26
2024-10-21T21:26
в мире
грузия
сша
украина
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что отношения с США всегда были приоритетным для Грузии, и до военного конфликта на Украине проблем в двусторонних отношениях не было. "До войны у нас не было проблем. На прошлой неделе я уже позвонил американскому послу, мы общались, и я попросил о встрече и сказал, что я готов к встрече. Поскольку реакция была очень здоровая, желание есть, и мы собираемся встретиться после выборов… Конечно, проблемы всегда были, не было стопроцентного согласия, но такого никогда не было, и общественность такого не помнит, это напряжение вышло наружу, и все это видят. Америка всегда была для нас приоритетом",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди." По его словам, в тоже время общественность не должна быть в эйфории и ожидать, что отношения моментально наладятся после парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. Иванишвили считает, что для этого нужно стремление не только Грузии, но и американской стороны.
https://ria.ru/20241007/premer-1976850428.html
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в мире, грузия, сша, украина, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, США, Украина, Бидзина Иванишвили
Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными

Бидзина Иванишвили: отношения с США всегда были приоритетными для Грузии

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что отношения с США всегда были приоритетным для Грузии, и до военного конфликта на Украине проблем в двусторонних отношениях не было.
"До войны у нас не было проблем. На прошлой неделе я уже позвонил американскому послу, мы общались, и я попросил о встрече и сказал, что я готов к встрече. Поскольку реакция была очень здоровая, желание есть, и мы собираемся встретиться после выборов… Конечно, проблемы всегда были, не было стопроцентного согласия, но такого никогда не было, и общественность такого не помнит, это напряжение вышло наружу, и все это видят. Америка всегда была для нас приоритетом",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди."
По его словам, в тоже время общественность не должна быть в эйфории и ожидать, что отношения моментально наладятся после парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября.
Иванишвили считает, что для этого нужно стремление не только Грузии, но и американской стороны.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
7 октября, 20:19
 
В миреГрузияСШАУкраинаБидзина Иванишвили
 
 
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