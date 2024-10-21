https://ria.ru/20241021/gruziya-1979204907.html

Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными

Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными - РИА Новости, 21.10.2024

Иванишвили назвал отношения с США для Грузии приоритетными

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что отношения с США всегда были приоритетным для Грузии, и до... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:26

2024-10-21T21:26

2024-10-21T21:26

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что отношения с США всегда были приоритетным для Грузии, и до военного конфликта на Украине проблем в двусторонних отношениях не было. "До войны у нас не было проблем. На прошлой неделе я уже позвонил американскому послу, мы общались, и я попросил о встрече и сказал, что я готов к встрече. Поскольку реакция была очень здоровая, желание есть, и мы собираемся встретиться после выборов… Конечно, проблемы всегда были, не было стопроцентного согласия, но такого никогда не было, и общественность такого не помнит, это напряжение вышло наружу, и все это видят. Америка всегда была для нас приоритетом",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди." По его словам, в тоже время общественность не должна быть в эйфории и ожидать, что отношения моментально наладятся после парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. Иванишвили считает, что для этого нужно стремление не только Грузии, но и американской стороны.

https://ria.ru/20241007/premer-1976850428.html

грузия

сша

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в мире, грузия, сша, украина, бидзина иванишвили