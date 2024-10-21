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Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии - РИА Новости, 21.10.2024
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14:15 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html
Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии
Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии - РИА Новости, 21.10.2024
Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Молдавия не смогла сдать тест на демократию в ходе проведения президентских выборов и референдума о... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:15
2024-10-21T14:15
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Молдавия не смогла сдать тест на демократию в ходе проведения президентских выборов и референдума о евроинтеграции. "Молдова не прошла ни одного теста на демократию в лице этих выборов. Прежде всего, кандидатов сняли под бессмысленными предлогами. Молдавию ставят впереди нас, страну, которая провела такие выборы", - заявил премьер журналистам в понедельник. Кобахидзе считает несправедливым заявления о том, что Молдавия заслуживает быть членом Евросоюза, а Грузия - нет, особенно на фоне прошедших выборов и референдума. "Это позор. Как только война на Украине завершится, и пройдут выборы, тогда же будет восстановлена справедливость", - считает премьер. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
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в мире, молдавия, грузия, украина, ираклий кобахидзе, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Грузия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии

Кобахидзе: Молдавия не сдала тест на демократию в ходе президентских выборов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Молдавия не смогла сдать тест на демократию в ходе проведения президентских выборов и референдума о евроинтеграции.
"Молдова не прошла ни одного теста на демократию в лице этих выборов. Прежде всего, кандидатов сняли под бессмысленными предлогами. Молдавию ставят впереди нас, страну, которая провела такие выборы", - заявил премьер журналистам в понедельник.
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Кобахидзе считает несправедливым заявления о том, что Молдавия заслуживает быть членом Евросоюза, а Грузия - нет, особенно на фоне прошедших выборов и референдума.
"Это позор. Как только война на Украине завершится, и пройдут выборы, тогда же будет восстановлена справедливость", - считает премьер.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван.
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В миреМолдавияГрузияУкраинаИраклий КобахидзеМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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