Молдавия не прошла тест на демократию, считает премьер Грузии
Кобахидзе: Молдавия не сдала тест на демократию в ходе президентских выборов
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Молдавия не смогла сдать тест на демократию в ходе проведения президентских выборов и референдума о евроинтеграции.
"Молдова не прошла ни одного теста на демократию в лице этих выборов. Прежде всего, кандидатов сняли под бессмысленными предлогами. Молдавию ставят впереди нас, страну, которая провела такие выборы", - заявил премьер журналистам в понедельник.
Кобахидзе считает несправедливым заявления о том, что Молдавия заслуживает быть членом Евросоюза, а Грузия - нет, особенно на фоне прошедших выборов и референдума.
"Это позор. Как только война на Украине завершится, и пройдут выборы, тогда же будет восстановлена справедливость", - считает премьер.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван.