https://ria.ru/20241021/grazhdanstvo-1979123469.html

Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие

Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие - РИА Новости, 21.10.2024

Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие

Президент России Владимир Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие, который получил ранение в прямом эфире в результате удара израильской армии,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:36

2024-10-21T14:36

2024-10-21T15:17

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россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие, который получил ранение в прямом эфире в результате удара израильской армии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 3) Бу Дая Фади, родившегося 15 января 1985 года в Ливане", - говорится в документе.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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