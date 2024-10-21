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Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Низару - РИА Новости, 21.10.2024
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14:33 21.10.2024 (обновлено: 15:17 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/grazhdanstvo-1979123052.html
Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Низару
Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Низару - РИА Новости, 21.10.2024
Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Низару
Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ ливанскому художнику Дагеру Низару, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:33
2024-10-21T15:17
россия
владимир путин
узбекистан
китай
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ ливанскому художнику Дагеру Низару, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 4) Дагер Низар, родившийся 6 ноября 1951 года в Ливане", - говорится в документе. Кроме того, в гражданство РФ был принят председатель Ливано-российского делового совета Сарраф Жак. Также гражданство России выдано Ким Екатерине Ировне, родившейся в 1980 году в Узбекистане, Виктору Хмелеву, родившемуся в 1958 году в Турмении, Хуану Симину, родившемуся в 1986 году в Китае.
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россия, владимир путин, узбекистан, китай
Россия, Владимир Путин, Узбекистан, Китай
Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Низару

Путин дал российское гражданство ливанскому художнику Дагеру Низару

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ ливанскому художнику Дагеру Низару, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 4) Дагер Низар, родившийся 6 ноября 1951 года в Ливане", - говорится в документе.
Кроме того, в гражданство РФ был принят председатель Ливано-российского делового совета Сарраф Жак. Также гражданство России выдано Ким Екатерине Ировне, родившейся в 1980 году в Узбекистане, Виктору Хмелеву, родившемуся в 1958 году в Турмении, Хуану Симину, родившемуся в 1986 году в Китае.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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