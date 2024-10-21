https://ria.ru/20241021/granitsa-1979217435.html

Италия предложила создать буферную зону на границе Ливана с Израилем

Италия предложила создать буферную зону на границе Ливана с Израилем - РИА Новости, 21.10.2024

Италия предложила создать буферную зону на границе Ливана с Израилем

Италия предлагает создать на границе Ливана с Израилем буферную зону с усиленным контингентом миротворцев ООН, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:50

2024-10-21T23:50

2024-10-21T23:50

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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Италия предлагает создать на границе Ливана с Израилем буферную зону с усиленным контингентом миротворцев ООН, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, посетивший в понедельник Палестину и Израиль. По его словам, на переговорах с израильским коллегой Исраэлем Кацем и премьером Биньямином Нетаньяху он заявил о необходимости соблюдать неприкосновенность итальянских военнослужащих миссии ООН ВСООНЛ (Unifil) и изложил итальянское решение кризиса. "Усиление ливанской армии, которая уже обучается итальянским контингентом в порту Бейрута, выборы президента Ливанской Республики и создание буферной зоны Unifil с большим числом людей и большими полномочиями, с другими правилами ведения боевых действий между границей с Израилем и рекой Литани и севернее", - заявил Таяни в эфире телеканала Rainews24. Временные силы ООН в Ливане на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241021/raketa-1979180418.html

https://ria.ru/20241021/livan-1979045896.html

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в мире, израиль, ливан, италия, антонио таяни, исраэль кац, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024