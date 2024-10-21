https://ria.ru/20241021/gospodderzhka-1979096719.html

Трудовые ресурсы: как благодаря господдержке решить кадровый вопрос

Трудовые ресурсы: как благодаря господдержке решить кадровый вопрос - РИА Новости, 21.10.2024

Трудовые ресурсы: как благодаря господдержке решить кадровый вопрос

В России активно предпринимаются меры для решения кадрового вопроса. Создаются и развиваются программы профессионального обучения и переподготовки. Средние и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:44

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В России активно предпринимаются меры для решения кадрового вопроса. Создаются и развиваются программы профессионального обучения и переподготовки. Средние и крупные предприятия несырьевых отраслей экономики могут обратиться за помощью к национальному проекту "Производительность труда". Подробнее о том, как компании повысили продуктивность работы и нарастили кадры – в материале РИА Новости.К осени 2023 года кадровый голод испытывали две трети предприятий. Средний уровень безработицы снизился за год с 3,9 до 3,2%, что является рекордно низким показателем, такие данные приводит Банк России. Наиболее сильный недостаток работников был в обрабатывающих производствах.Повысить производительность труда на предприятиях и создать современную производственную культуру призваны меры, которые реализуются по профильному национальному проекту. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров.Меры господдержки подразделяются на адресные и системные. Адресная поддержка включает консультативную помощь экспертов федерального и региональных центров компетенций, направленную на оптимизацию производства, внедрение культуры непрерывных улучшений, обучение методике бережливого производства сотрудников предприятий-участников. Системные же меры по повышению производительности труда содержат комбинацию финансовых и нефинансовых инструментов. Например, программы повышения компетенций руководящего состава и сотрудников предприятий - "Лидеры производительности", "Акселератор экспортного роста", корпоративные центры обучающей подготовки и другие, а также займы от Фонда развития промышленности в объеме до 300 миллионов рублей на период до 5 лет под 1% годовых.Также государственная программа направлена на работу с персоналом, улучшения их условий труда и привлечение новых кадров в компании."Сейчас наблюдается тренд в создании условий для персонала. В день у нас появляются десятки новых запросов от российских предприятий и производств на поиск кадров. При этом те, кто раньше готов был выходить практически в любых условиях, сейчас стали более разборчивые. Сейчас сотрудники смотрят на дополнительные привилегии - питание, страховка, проживание, отношения в коллективе и безусловно карьерный рост. Немаловажным также является наличие развитой инфраструктуры в окрестностях рабочего места. При этом главным карьерным преимуществом по-прежнему является финансовая мотивация. В некоторых регионах, например, ставки сварщиков достигают 500 тысяч рублей", – отметил генеральный директор кадрового маркетплейса Laborplace, член Опоры России Владислав Рылеев.Мотивация наставниковОдин из успешных примеров наставничества по программе "Лидеры производительности" - завод по производству железобетонных изделий ООО "Чонаш" из Республики Марий Эл.В последние годы количество брака на заводе выросло до 30% от общего объема выпуска. Низкий уровень компетенций персонала влиял на эффективность всех производственных процессов.Ситуацию удалось изменить с помощью внедрения наставничества и системы технического контроля. На предприятии разработали концепцию мотивации наставников на результат, провели оценку компетенций опытных сотрудников, обучили отобранных кандидатов и запустили процесс.Подготовка кадров и партнерствоДругой пример – одно из предприятий по производству специализированной одежды, которое также прошло программу "Лидеры производительности". Компания обратилась с проблемой низкой рентабельности одной из шести производственных площадок.Участок выполнял 30% от всего объема заказов, а половину передавал аутсорсинговым компаниям, которые часто задерживали сдачу готовой продукции и не могли обеспечить высокое качество. Это произошло из-за низкой квалификации и дефицита основного персонала.Предприятие решило проблему с помощью принципов набора и внедрения системы подготовки кадров. Она включала партнерство с местными образовательными учреждениями, обучение сотрудников с привлечением опытных сотрудников других площадок и шестимесячную программу наставничества для новых сотрудников.Адаптация персоналаЕще один участник образовательной программы "Лидеры производительности", к которой присоединились 63 компании области, кондитерская фабрика "Победа" из Подмосковья.Фирма планирует к 2025 году повысить производительность труда в три раза за счет оптимизации производственно-складских процессов, уточнили в министерстве инвестиций, промышленности и науки ПодмосковьяНа данный момент в компании уже реализовали часть разработанных решений, что позволило заложить основы системы наставничества и приступить к ее постепенному внедрению."Подмосковная кондитерская фабрика с помощью наставничества сократила время адаптации новичков с двух месяцев до двух недель. Наряду с другими решениями это позволит увеличить производительность предприятия в три раза уже к концу текущего года", - сказала директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы "Лидеры производительности" Екатерина Гришина.Выход за пределы домашнего рынкаОбразовательная программа также помогла ООО "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", которое специализируется на производстве тортов, пирожных, пряников и других кондитерских изделий. В связи с усилением конкуренции, трансформацией рынка клиентов, а также изменениями предпочтений покупателей, предприятие столкнулось с необходимостью пересмотра стратегии бизнеса.С этой задачей в 2021 году руководители компании пришли на программу "Лидеры производительности". Был разработан проект по повышению прибыли за счет выхода на новые рынки, проведено маркетинговое исследование потенциальных рынков, сформирована модель дистрибуции."Для компании ООО "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" национальный проект "Производительность труда" стал импульсом для выхода за пределы домашнего рынка и принес стабильный рост производительности", – отметил заместитель директора Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Шахин Бабаев.Благодаря внедренным изменениям по национальному проекту "Производительность труда" компании удалось вывести продукцию на рынки Москвы, Петрозаводска и других регионов, а также расширить представленность на маркетплейсах. Производительность на предприятии по сравнению с базовым 2021 годом выросла на 67%.

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

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