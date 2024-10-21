https://ria.ru/20241021/gosduma-1979214702.html

В Госдуме россиянам предложили помощь с ЖКХ, чтобы минимизировать разводы

В Госдуме россиянам предложили помощь с ЖКХ, чтобы минимизировать разводы - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме россиянам предложили помощь с ЖКХ, чтобы минимизировать разводы

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в правительство РФ с предложением выплачивать компенсационные средства напрямую... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:07

россия

республика бурятия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила обращение в правительство РФ с предложением выплачивать компенсационные средства напрямую поставщикам услуг ЖКХ, чтобы для самих граждан сумма платежей не изменялась, это позволит избежать разводов в семьях, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть вопрос выплаты соответствующих средств не семьям, а непосредственно поставщикам услуг, в целях компенсации их расходов с тем, чтобы для самих граждан сумма платежей не изменялась. Такой механизм не будет провоцировать разводы в семьях", - сказано в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В обращении сказано, что региональные власти, стараясь минимизировать негативные последствия для жителей от роста тарифов на ЖКХ, вводят субсидии, для получения которых необходимо, чтобы доля расходов на оплату ЖКУ в общем семейном бюджете превышала установленный в регионе максимально допустимый уровень. Таким образом, люди готовы подать документы на развод, чтобы соответствовать этим требованиям. Парламентарий добавила, данная ситуация уже привела к росту числа разводов в отдельных регионах - например, в Республике Бурятия. По ее словам, в перспективе это явление грозит стать массовым.

https://realty.ria.ru/20241021/zhkkh-1979108519.html

https://ria.ru/20241021/platezhki-1979127075.html

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россия, республика бурятия, михаил мишустин, госдума рф, общество