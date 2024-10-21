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В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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12:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:32
2024-10-21T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии, показавшего, как за небольшой период дружескую к Россию страну "перенацелили" во враждебный лагерь. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан страны, против выступили 49,71% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов. "Высокий процент проголосовавших объясняется масштабным подходом к пропаганде населения Молдавии. Если из-за каждого угла обещать молочные реки и кисельные берега - небогатым гражданам большего и не надо. Сегодня в молдавском обществе нет радикального превосходства евроинтеграторов, но Запад последние 30 лет успешно поработал с молодежью, и это сегодня мы видим на результатах референдума. И нужно сказать: мы обязаны извлечь уроки из этого события, как за небольшой исторический период можно "перенацелить" дружескую к нам страну во враждебный лагерь", - сказал Белик РИА Новости. Он не исключил, что следующим ходом Запада в отношении Молдавии будет "дорожная карта" в НАТО. "Но тут, думаю, молдавское общество уже наглядно усвоило украинские уроки, так что этот вариант давления на нашу страну вряд ли пройдет. Ну, а евроинтеграции - неизбежное зло, это вирус, от которого пока что нет эффективного антидота", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979084597.html
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в мире, молдавия, дмитрий белик, нато, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Дмитрий Белик, НАТО, Выборы в Молдавии — 2024
В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии

Депутат Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии, показавшего, как за небольшой период дружескую к Россию страну "перенацелили" во враждебный лагерь.
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан страны, против выступили 49,71% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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"Высокий процент проголосовавших объясняется масштабным подходом к пропаганде населения Молдавии. Если из-за каждого угла обещать молочные реки и кисельные берега - небогатым гражданам большего и не надо. Сегодня в молдавском обществе нет радикального превосходства евроинтеграторов, но Запад последние 30 лет успешно поработал с молодежью, и это сегодня мы видим на результатах референдума. И нужно сказать: мы обязаны извлечь уроки из этого события, как за небольшой исторический период можно "перенацелить" дружескую к нам страну во враждебный лагерь", - сказал Белик РИА Новости.
Он не исключил, что следующим ходом Запада в отношении Молдавии будет "дорожная карта" в НАТО.
"Но тут, думаю, молдавское общество уже наглядно усвоило украинские уроки, так что этот вариант давления на нашу страну вряд ли пройдет. Ну, а евроинтеграции - неизбежное зло, это вирус, от которого пока что нет эффективного антидота", - сказал депутат.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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