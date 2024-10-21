https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html

В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии

В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:32

2024-10-21T12:32

2024-10-21T12:32

в мире

молдавия

дмитрий белик

нато

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad60f8f1ff6a46606ba3ad764eab2c68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии, показавшего, как за небольшой период дружескую к Россию страну "перенацелили" во враждебный лагерь. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан страны, против выступили 49,71% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов. "Высокий процент проголосовавших объясняется масштабным подходом к пропаганде населения Молдавии. Если из-за каждого угла обещать молочные реки и кисельные берега - небогатым гражданам большего и не надо. Сегодня в молдавском обществе нет радикального превосходства евроинтеграторов, но Запад последние 30 лет успешно поработал с молодежью, и это сегодня мы видим на результатах референдума. И нужно сказать: мы обязаны извлечь уроки из этого события, как за небольшой исторический период можно "перенацелить" дружескую к нам страну во враждебный лагерь", - сказал Белик РИА Новости. Он не исключил, что следующим ходом Запада в отношении Молдавии будет "дорожная карта" в НАТО. "Но тут, думаю, молдавское общество уже наглядно усвоило украинские уроки, так что этот вариант давления на нашу страну вряд ли пройдет. Ну, а евроинтеграции - неизбежное зло, это вирус, от которого пока что нет эффективного антидота", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241021/gosduma-1979084597.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073553.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, дмитрий белик, нато, выборы в молдавии — 2024