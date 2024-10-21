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Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах - РИА Новости, 21.10.2024
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11:29 21.10.2024 (обновлено: 11:30 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979085703.html
Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах
Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах - РИА Новости, 21.10.2024
Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах
Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:29
2024-10-21T11:30
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций на товарах в дискредитирующем контексте, в том числе товарный знак "Я русский", говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Мы просим депутатов Государственной Думы подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте", - говорится в сообщении. Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент. "В качестве примера можно привести использование слогана "Я русский" на контрацептивах, спиртных напитках, средствах женской гигиены и эротических игрушках. Такое использование наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией", - также говорится в документе. По мнению "Зова народа" использование символов и идентичностей наносит существенный вред национальному самосознанию, порождает оскорбительные ассоциации и может нанести ущерб культурным и нравственным ценностям. "Данный законопроект должен: определить критерии дискредитирующего использования указанных элементов; установить ответственность за производство, распространение и продажу таких товаров; предусматривать механизмы контроля и надзора за соблюдением данного запрета", - отметили общественники. Они уверены, что принятие такого законопроекта позволит защитить национальную идентичность, государственные и религиозные символы от неправомерного и дискредитирующего использования в коммерческих целях. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Я русский" — один из синглов исполнителя.
https://ria.ru/20241017/shaman-1978452084.html
https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах

"Зов народа" попросил Госдуму запретить использование названий наций на товарах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций на товарах в дискредитирующем контексте, в том числе товарный знак "Я русский", говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы просим депутатов Государственной Думы подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте", - говорится в сообщении.
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17 октября, 09:48
Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент.
"В качестве примера можно привести использование слогана "Я русский" на контрацептивах, спиртных напитках, средствах женской гигиены и эротических игрушках. Такое использование наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией", - также говорится в документе.
По мнению "Зова народа" использование символов и идентичностей наносит существенный вред национальному самосознанию, порождает оскорбительные ассоциации и может нанести ущерб культурным и нравственным ценностям.
"Данный законопроект должен: определить критерии дискредитирующего использования указанных элементов; установить ответственность за производство, распространение и продажу таких товаров; предусматривать механизмы контроля и надзора за соблюдением данного запрета", - отметили общественники.
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16 октября, 17:34
Они уверены, что принятие такого законопроекта позволит защитить национальную идентичность, государственные и религиозные символы от неправомерного и дискредитирующего использования в коммерческих целях.
Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
"Я русский" — один из синглов исполнителя.
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