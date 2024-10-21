https://ria.ru/20241021/gosduma-1979085703.html

Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах

Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах - РИА Новости, 21.10.2024

Движение "Зов народа" попросило запретить слоган "Я русский" на товарах

Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:29

2024-10-21T11:29

2024-10-21T11:30

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций на товарах в дискредитирующем контексте, в том числе товарный знак "Я русский", говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Мы просим депутатов Государственной Думы подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте", - говорится в сообщении. Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент. "В качестве примера можно привести использование слогана "Я русский" на контрацептивах, спиртных напитках, средствах женской гигиены и эротических игрушках. Такое использование наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией", - также говорится в документе. По мнению "Зова народа" использование символов и идентичностей наносит существенный вред национальному самосознанию, порождает оскорбительные ассоциации и может нанести ущерб культурным и нравственным ценностям. "Данный законопроект должен: определить критерии дискредитирующего использования указанных элементов; установить ответственность за производство, распространение и продажу таких товаров; предусматривать механизмы контроля и надзора за соблюдением данного запрета", - отметили общественники. Они уверены, что принятие такого законопроекта позволит защитить национальную идентичность, государственные и религиозные символы от неправомерного и дискредитирующего использования в коммерческих целях. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Я русский" — один из синглов исполнителя.

https://ria.ru/20241017/shaman-1978452084.html

https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html

https://ria.ru/20241014/shaman-1974919391.html

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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)