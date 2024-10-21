В Госдуме назвали референдум в Молдавии недемократичным
Депутат Госдумы Калашников назвал результаты референдума в Молдавии невозможными
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Результаты на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз за ночь изменились невозможным образом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов.
"Жулики, чистые жулики... Здесь они якобы строят из себя демократов каких-то, при этом за ночь результаты изменились совершенно невозможным образом. Теперь за Европу стало, а было 47% вчера", - сказал Калашников.
По его мнению, Европа будет "рукоплескать" такому результату.
"Это Европа приезжает на наши выборы, в СНГ, уже с готовыми заявлениями, БДИПЧ ОБСЕ так называемые, что недемократичные выборы, недемократичные референдумы. А здесь, вы видите, все демократично. Не зря хвалят уже два месяца, вот Грузию ругают за этот закон, который они приняли, об иностранных агентах, а Молдавия у них теперь светоч демократии будет", - считает парламентарий.