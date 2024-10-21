https://ria.ru/20241021/gosduma-1979084597.html

В Госдуме назвали референдум в Молдавии недемократичным

В Госдуме назвали референдум в Молдавии недемократичным - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме назвали референдум в Молдавии недемократичным

Результаты на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз за ночь изменились невозможным образом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:24

2024-10-21T11:24

2024-10-21T11:24

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Результаты на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз за ночь изменились невозможным образом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов. "Жулики, чистые жулики... Здесь они якобы строят из себя демократов каких-то, при этом за ночь результаты изменились совершенно невозможным образом. Теперь за Европу стало, а было 47% вчера", - сказал Калашников. По его мнению, Европа будет "рукоплескать" такому результату. "Это Европа приезжает на наши выборы, в СНГ, уже с готовыми заявлениями, БДИПЧ ОБСЕ так называемые, что недемократичные выборы, недемократичные референдумы. А здесь, вы видите, все демократично. Не зря хвалят уже два месяца, вот Грузию ругают за этот закон, который они приняли, об иностранных агентах, а Молдавия у них теперь светоч демократии будет", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html

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