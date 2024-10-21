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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:39
2024-10-21T15:39
2024-10-21T15:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке шахты им. Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.10 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель