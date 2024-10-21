https://ria.ru/20241021/gorlovka-1979135421.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:39

2024-10-21T15:39

2024-10-21T15:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке шахты им. Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.10 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия