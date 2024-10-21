https://ria.ru/20241021/gorlovka-1979125380.html
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 21.10.2024
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:45
2024-10-21T14:45
2024-10-21T14:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Горловка: Калининский район: в результате атаки беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль по улице Кузнецова-Зубарева ранен мужчина 1982 года рождения, пострадал мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Машина получила повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
При атаке украинского БПЛА на грузовик в Горловке пострадали два человека