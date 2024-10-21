https://ria.ru/20241021/gorlovka-1979125380.html

При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 21.10.2024

При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:45

2024-10-21T14:45

2024-10-21T14:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Горловка: Калининский район: в результате атаки беспилотника-камикадзе на грузовой автомобиль по улице Кузнецова-Зубарева ранен мужчина 1982 года рождения, пострадал мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Машина получила повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия