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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:28
2024-10-21T12:28
2024-10-21T12:28
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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Короленко ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель