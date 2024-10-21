https://ria.ru/20241021/gladkov-1979148755.html

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 21.10.2024

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя

Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:39

2024-10-21T16:39

2024-10-21T16:49

белгородская область

шебекино

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Движущийся из села Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Ранены двое: у мужчины — ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ. Медиками оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Автомобиль получил повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. По предварительной информации, у него осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979146562.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков