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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 21.10.2024
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16:39 21.10.2024 (обновлено: 16:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979148755.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 21.10.2024
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя
Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:39
2024-10-21T16:49
белгородская область
шебекино
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Движущийся из села Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Ранены двое: у мужчины — ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ. Медиками оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Автомобиль получил повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. По предварительной информации, у него осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения, уточнил губернатор.
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Шебекино, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в белгородском селе
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в белгородском селе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Движущийся из села Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Ранены двое: у мужчины — ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ. Медиками оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Автомобиль получил повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. По предварительной информации, у него осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения, уточнил губернатор.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель
Вчера, 16:28
 
Белгородская областьШебекиноПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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