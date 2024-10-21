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После обстрела ВСУ в Белгороде загорелся жилой дом
После обстрела ВСУ в Белгороде загорелся жилой дом - РИА Новости, 21.10.2024
После обстрела ВСУ в Белгороде загорелся жилой дом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:31
2024-10-21T07:31
2024-10-21T07:41
белгород
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом."Недоброе утро, к сожалению. У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны вооруженных сил Украины. Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, говорит один жилой дом. Выехал на место", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.Он отметил, что после объезда сообщит подробную информацию.Ранее глава области информировал, что была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе.
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После обстрела ВСУ в Белгороде загорелся жилой дом
Гладков: в Белгороде загорелся жилой дом после обстрела ВСУ