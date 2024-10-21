https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:49

2024-10-21T02:49

2024-10-21T03:23

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье вечером губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА сельхозпредприятие в селе Грузское в Борисовском районе, пострадал охранник, его доставили в больницу. Также на предприятии повреждена газовая труба. "ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района. Ранен еще один мирный житель. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.

https://ria.ru/20241021/vzryvy-1979045030.html

https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979046717.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины