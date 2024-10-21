Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 21.10.2024 (обновлено: 03:23 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:49
2024-10-21T03:23
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье вечером губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА сельхозпредприятие в селе Грузское в Борисовском районе, пострадал охранник, его доставили в больницу. Также на предприятии повреждена газовая труба. "ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района. Ранен еще один мирный житель. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.
https://ria.ru/20241021/vzryvy-1979045030.html
https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979046717.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_f4f37dc63a3456d40bcc8f9a24e88bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА в Белгороде
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА сельхозпредприятие в селе Грузское в Борисовском районе, пострадал охранник, его доставили в больницу. Также на предприятии повреждена газовая труба.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
Вчера, 01:27
"ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района. Ранен еще один мирный житель. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков.
Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время выступления в Совете Федерации. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет
Вчера, 02:27
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала