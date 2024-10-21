https://ria.ru/20241021/genprokuror-1979183020.html

Генпрокурор назвал препятствие для возобновления авиасообщения с Эр-Риядом

Генпрокурор назвал препятствие для возобновления авиасообщения с Эр-Риядом - РИА Новости, 21.10.2024

Генпрокурор назвал препятствие для возобновления авиасообщения с Эр-Риядом

Возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:09

2024-10-21T19:09

2024-10-21T19:09

россия

саудовская аравия

рио-де-жанейро (город)

игорь краснов

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран, при этом уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом Краснов рассказал на встрече на полях саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом. Краснов напомнил, что в ходе их встречи в 2022 году в Эр-Рияде обсуждался вопрос об установлении прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией. "На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas. Единственным препятствием для возобновления полетов является отсутствие гарантий саудовской стороны о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. Буду признателен за ваше содействие в положительном решении данного вопроса соответствующими властями королевства. Уверен, что открытие прямого авиасообщения приведет к увеличению турпотоков и принесет пользу обоим государствам и нашим гражданам", - сказал Краснов. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

https://ria.ru/20241018/putin-1978803873.html

https://ria.ru/20241016/briks-1978320269.html

россия

саудовская аравия

рио-де-жанейро (город)

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россия, саудовская аравия, рио-де-жанейро (город), игорь краснов, в мире