https://ria.ru/20241021/genprokuratura-1979042463.html

Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей

Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей - РИА Новости, 21.10.2024

Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей

Генеральная прокуратура России готова делиться наработками использования нейросетей, а также использовать опыт Индии в правоохранительной сфере, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:35

2024-10-21T00:35

2024-10-21T00:35

индия

рио-де-жанейро (город)

россия

игорь краснов

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова делиться наработками использования нейросетей, а также использовать опыт Индии в правоохранительной сфере, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов. Накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро Краснов встретился с генеральным прокурором Индии Р. Венкатарамани. По словам Краснова, с 2022 года российский университет прокуратуры обеспечивает льготное обучение иностранных граждан по программам высшего образования. "Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей", - сказал Краснов. По его словам, российские прокуроры уже посещали ряд судебных процессов в Индии и убедились, что "суды выносят справедливые решения на основе индийских законов". Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html

индия

рио-де-жанейро (город)

россия

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индия, рио-де-жанейро (город), россия, игорь краснов, большая двадцатка