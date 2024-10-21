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Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей - РИА Новости, 21.10.2024
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00:35 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/genprokuratura-1979042463.html
Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей
Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей - РИА Новости, 21.10.2024
Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей
Генеральная прокуратура России готова делиться наработками использования нейросетей, а также использовать опыт Индии в правоохранительной сфере, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:35
2024-10-21T00:35
индия
рио-де-жанейро (город)
россия
игорь краснов
большая двадцатка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова делиться наработками использования нейросетей, а также использовать опыт Индии в правоохранительной сфере, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов. Накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро Краснов встретился с генеральным прокурором Индии Р. Венкатарамани. По словам Краснова, с 2022 года российский университет прокуратуры обеспечивает льготное обучение иностранных граждан по программам высшего образования. "Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей", - сказал Краснов. По его словам, российские прокуроры уже посещали ряд судебных процессов в Индии и убедились, что "суды выносят справедливые решения на основе индийских законов". Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html
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индия
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индия, рио-де-жанейро (город), россия, игорь краснов, большая двадцатка
Индия, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Игорь Краснов, Большая двадцатка
Генпрокуратура готова делиться наработками по использованию нейросетей

Краснов: Генпрокуратура готова делиться наработками использования нейросетей

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России готова делиться наработками использования нейросетей, а также использовать опыт Индии в правоохранительной сфере, сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов.
Накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро Краснов встретился с генеральным прокурором Индии Р. Венкатарамани.
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По словам Краснова, с 2022 года российский университет прокуратуры обеспечивает льготное обучение иностранных граждан по программам высшего образования.
"Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей", - сказал Краснов.
По его словам, российские прокуроры уже посещали ряд судебных процессов в Индии и убедились, что "суды выносят справедливые решения на основе индийских законов".
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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