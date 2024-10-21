https://ria.ru/20241021/gaz-1979074160.html
В "Газпроме" рассказали о подаче газа через Украину
В "Газпроме" рассказали о подаче газа через Украину - РИА Новости, 21.10.2024
В "Газпроме" рассказали о подаче газа через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,1 миллиона кубометров на 21... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:06
2024-10-21T10:06
2024-10-21T10:23
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,1 миллиона кубометров на 21 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,1 миллиона кубометров на 21 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979049434.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, курская область, европа, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Курская область, Европа, Сергей Куприянов, Валерий Герасимов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
В "Газпроме" рассказали о подаче газа через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,1 миллиона кубометров
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,1 миллиона кубометров на 21 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,1 миллиона кубометров на 21 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу
остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области
. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Подразделения ВСУ
6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС
.