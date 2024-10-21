https://ria.ru/20241021/frantsiya-1978734625.html

Рванет в любой момент. Французы призывают Макрона к ответу

Рванет в любой момент. Французы призывают Макрона к ответу - РИА Новости, 21.10.2024

Рванет в любой момент. Французы призывают Макрона к ответу

Дефицит бюджета и госдолг растут, план нового правительства никого не впечатлил — к президенту все больше претензий. Но отвечать за ошибки правительства, как... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

экономика

франция

париж

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Дефицит бюджета и госдолг растут, план нового правительства никого не впечатлил — к президенту все больше претензий. Но отвечать за ошибки правительства, как всегда, приходится простым людям. Что происходит в Пятой республике — в материале РИА Новости.За фасадомПарижу становится все труднее скрывать накопившиеся проблемы. Формально Франция остается надежным заемщиком — в Fitch сохранили текущий рейтинг на уровне АА-, краткосрочный — F1+ (высшая надежность). Но представленный бюджет насторожил аналитиков, и агентство изменило долгосрочный прогноз вероятности дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах со "стабильного" на "негативный". То есть гособлигации признали менее надежными.И понятно почему. В прошлом году дефицит бюджета — 5,5% ВВП, в этом ожидают не менее шести. Fitch предсказывает 6,1 — "второй в еврозоне результат и почти в три раза больше прогнозируемого среднего среди стран категории AA".Эксперты же допускают и 6,5%. В любом случае таргет в 4,4 недостижим. В 2025-2026-м, по мнению Fitch, будет 5,4.Еще весной министр финансов Брюно Ле Мэр призывал всех "проснуться и сократить госрасходы". "Мы должны решительно отказаться от всего, что не приносит ожидаемых результатов", — говорил он.По его словам, из-за слишком резкого замедления инфляции налоговые поступления оказались на 21 миллиард евро ниже ожидаемых, а расходы на пособия по безработице и выплаты местным органам власти — выше.Покрывать дефицит придется за счет заимствований, так что и без того высокий госдолг раздуется еще сильнее. Сейчас — 112% ВВП. В Fitch предсказывают 118% к 2028-му, в Минфине — 112,9 в 2024-м и 114,7 в 2025-м, передает Bloomberg. А поскольку при снижении рейтинга падает инвестиционная привлекательность, латать дыры станет сложнее."Как минимум это будет дороже", — замечает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его оценке, ставку по кредитам поднимут на 50 базисных пунктов (0,5%).Закономерное последствие — снижение инвестиций. Государство недосчитается нескольких миллиардов евро в год, добавляет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Факты говорят за себяЭксперты соглашаются с оценками Fitch. "Хотя высокий долг и не всегда свидетельствует о серьезных проблемах, в данном случае это именно так. Для обслуживания займов требуется стабильная экономика, Франция не может таковой похвастать", — говорит руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Дорогие кредиты в первую очередь снизят конкурентоспособность страны, замедлят развитие и ослабят устойчивость к кризисам в долгосрочном периоде.Антонов считает, что если не принять меры, то уже к концу года госдолг рискует дорасти до 114-115% ВВП. Чтобы улучшить положение, необходимо усиливать эффективность госрасходов, стимулировать экономический рост и повышать производительность. Тут не обойтись без структурных реформ. Также важно разработать четкий план по сокращению дефицита бюджета.Однако никто не верит, что Париж на это способен. Отказываться от санкций и действовать в интересах собственных граждан сейчас в ЕС некому, указывает Разуваев. Изменение подхода к финансам тоже маловероятно."Страны G7 не стесняются наращивать госдолг и при этом учить других, как жить", — добавляет Антонов.Конечно, новый министр финансов Антуан Арман заверил, что удержит долг под контролем, но аналитики Fitch настроены скептически."Высокая политическая раздробленность и правительство меньшинства затрудняют политику бюджетной консолидации", — предупреждают в отчете.Если ситуация не стабилизируется, рейтинг опять понизят.Подставить под ударКак всегда, за ошибки правительства платят простые люди — социальные расходы режут первыми. Под угрозой образование, здравоохранение и инфраструктурные проекты, хотя дела там и так идут неважно. Пенсионный возраст повышают, денег не хватает.Дает о себе знать и тюремный кризис: в заключении находится более 77 тысяч человек. Общая загруженность в местах лишения свободы превышает 125%, а в некоторых — и 200%. Пенитенциарная система страны рассчитана на 61,5 тысячи осужденных, к 2027-му планировали увеличить на 15 тысяч, но как это сделать при нехватке средств — неясно.Внимания требует и продовольственный сектор. Агропром уже год пытается добиться поддержки государства. Из-за высоких стандартов производства и непомерных тарифов на удобрения и электричество, а также налогового бремени выращивать свое становится нерентабельно. Десятого октября, после шестимесячного перерыва, аграрии опять протестовали: Французская национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) и Молодые сельскохозяйственные рабочие (JA) организовали демонстрации в Эвре, Берне и Лез-Андели.Пока никакой правовой и финансовой им помощи нет. Активисты возмущены: власти не выполнили ничего из обещанного в начале года."Правительство нас обманывает, а мы ничего не можем добиться", — говорится в пресс-релизе профсоюза.Так что оптимизма по поводу роста экономики нет, тем более при общеевропейском тренде закрытия производств. Хотя в Fitch подняли прогноз с 0,8 до 1,2% ВВП. По мнению специалистов, слабые потребительские расходы и инвестиции компенсирует внешняя торговля, к тому же несколько подправили положение Олимпийские игры — плюс 0,25 процентного пункта в третьем квартале.Впрочем, на 2025-й прогноз снизили с 1,5 до 1,2%. По мере того как слабеет экономика, находить инвесторов и отдавать им долги все сложнее.

https://ria.ru/20241015/ssha-1978021563.html

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экономика, франция, париж