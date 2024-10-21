https://ria.ru/20241021/finlyandiya-1979105871.html

Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России"

Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России" - РИА Новости, 21.10.2024

Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России"

Правительство Финляндии открыло прием заявок на так называемое исследование, озаглавленное "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", и потратит... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:14

2024-10-21T13:14

2024-10-21T13:14

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии открыло прием заявок на так называемое исследование, озаглавленное "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", и потратит на это 320 тысяч евро. "Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", - говорится в сообщении на сайте правительства. Канцелярия уточняет, что правительство выделяет на это исследование 320 тысяч евро. Подать заявку могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Крайний срок подачи заявок назначен на 25 ноября, уточняется в сообщении. При этом на сайте не приводятся подробности, что и каким образом будет исследовано. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html

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