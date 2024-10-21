Рейтинг@Mail.ru
Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России" - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/finlyandiya-1979105871.html
Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России"
Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России" - РИА Новости, 21.10.2024
Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России"
Правительство Финляндии открыло прием заявок на так называемое исследование, озаглавленное "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", и потратит... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:14
2024-10-21T13:14
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии открыло прием заявок на так называемое исследование, озаглавленное "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", и потратит на это 320 тысяч евро. "Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", - говорится в сообщении на сайте правительства. Канцелярия уточняет, что правительство выделяет на это исследование 320 тысяч евро. Подать заявку могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Крайний срок подачи заявок назначен на 25 ноября, уточняется в сообщении. При этом на сайте не приводятся подробности, что и каким образом будет исследовано. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html
https://ria.ru/20241017/mery-1978621838.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финляндия потратит 320 тысяч евро на исследование "влияния России"

Финские власти открыло прием заявок на на исследование "влияния России"

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии открыло прием заявок на так называемое исследование, озаглавленное "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", и потратит на это 320 тысяч евро.
"Канцелярия правительства 21 октября 2024 года открывает прием заявок на исследование "Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Вот нам и показали". В Финляндии встревожились от слов главы МИД о России
16 октября, 03:05
Канцелярия уточняет, что правительство выделяет на это исследование 320 тысяч евро. Подать заявку могут университеты, исследовательские институты, а также компании и организации. Крайний срок подачи заявок назначен на 25 ноября, уточняется в сообщении.
При этом на сайте не приводятся подробности, что и каким образом будет исследовано.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с Россией стран
17 октября, 23:29
 
В миреРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала