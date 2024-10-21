https://ria.ru/20241021/film--1979346077.html

Победителем кинофестиваля "Евразия-Кинофест" стал фильм "Ласточка"

Победителем кинофестиваля "Евразия-Кинофест" стал фильм "Ласточка" - РИА Новости, 22.10.2024

Победителем кинофестиваля "Евразия-Кинофест" стал фильм "Ласточка"

Главный приз Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве получила российско-казахская кинокартина режиссера Малики Мухамеджан "Ласточка", сообщила... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-21T23:36

2024-10-21T23:36

2024-10-22T15:39

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главный приз Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве получила российско-казахская кинокартина режиссера Малики Мухамеджан "Ласточка", сообщила председатель жюри конкурса полнометражных фильмов, народная артистка РФ Елена Цыплакова. Церемония закрытия кинофестиваля прошла в понедельник в столичном театре имени Моссовета. "Я думаю, что те, кто видели эту картину, поймут почему мы дали ей главный приз. Потому что всегда хочется, чтобы в кино был не только сюжет или активное действие, но чтобы он капал так глубоко, наполнял высоким смыслом. Эта картина очень немногословная, в ней почти нет диалогов, но мы были потрясены… Лучший полнометражный фильм - фильм "Ласточка", режиссер Малика Мухамеджан", - объявила Цыплакова. В конкурсе полнометражного кино приз за лучшую режиссерскую работу получила картина "Последняя цена" Наура Гармелии. Лучшим актером был признан Абдумумин Шарифи за фильм "Фортуна", а лучшей женской ролью назвали работу Ирины Гриневой в картине "Времена года". Лучшим документальным фильмом была признана работа "Вы чьё, старичьё" режиссеров Шерзода Назарова и Адхамжона Абдурахмонова из Узбекистана. Китайский фильм "Ложный рай" режиссера Ихана Дина стал лучшим коротким метром. Приз зрительских симпатий достался картине из Китая "Стихотворение о конце лета" Кан Чжао Лама. Лучшим кинодебютом был признан фильм "Времена года", режиссером которого выступил чемпион мира по фигурному катанию Максим Шабалин. "Должен сказать, что качество фильмов, я не буду из этических понятий перечислять, дабы не обиделись другие, они очень радуют. Я поздравляю всех: и участников, и членов жюри, и благодарю их за плодотворную работу", - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Тигран Кеосаян. По его словам, показы посетили более 5 тысяч зрителей на трех площадках. Они прошли в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и в Центральном Доме кинематографистов. Также Кеосаян вручил специальный президентский приз кинофестиваля Народной артистке России Ольге Остроумовой "За вклад в развитие Российского кинематографа". Еще один специальный приз за лучшую молодёжную режиссуру получила Бермет Бейшенбекова из Киргизии от организатора кинофестиваля AHO "Евразия". "Мы как раз друг у друга учимся, мы друг друга напитываем, и мы можем сделать ещё что-то очень большое. И как раз, я думаю, "Кинофест-Евразия" этому точно положил начало", - отметила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. "Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Кинофестиваль проходил с 17 октября. Всего в конкурсную программу в этом году вошли девять полнометражных картин, 20 фильмов короткого метра и 17 документальных фильмов.

https://ria.ru/20241015/teatr-1978124509.html

https://ria.ru/20241017/aktery-1978493106.html

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