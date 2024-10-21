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Ульянов прокомментировал предоставление Филлипсу убежища в России

Ульянов прокомментировал предоставление Филлипсу убежища в России - РИА Новости, 21.10.2024

Ульянов прокомментировал предоставление Филлипсу убежища в России

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал предоставление британскому журналисту Грэму Филлипсу временного убежища в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:54

2024-10-21T23:54

2024-10-21T23:54

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грэм филлипс

ирина волк

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал предоставление британскому журналисту Грэму Филлипсу временного убежища в России, заявив, что сообщать правду о современных конфликтах небезопасно для журналиста. В понедельник представитель МВД России Ирина Волк заявила, что британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории РФ. "Журналисту небезопасно сообщать правду о конфликтных ситуациях в современном мире", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240409/ubezhische-1938858721.html

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россия, вена, донбасс, михаил ульянов (дипломат), грэм филлипс, ирина волк