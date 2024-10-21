"Союзники опасаются". СМИ рассказали, с чем столкнулся Зеленский на Западе
Foreign Affairs: союзники Зеленского скептически встретили его "план победы"
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные союзники Владимира Зеленского скептически отреагировали на его "план победы" в конфликте с Россией, пишет Foreign Affairs.
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"Партнеры Украины встретили детали плана со значительным скептицизмом, так как опасаются, что без реформ в системе пополнения и подготовки войск одного лишь вооружения будет недостаточно для стабилизации фронта", — говорится в материале.
Обозреватель также добавил, что союзники Киева не уверены в готовности Североатлантического альянса гарантировать безопасность Украины.
Зеленский 16 октября представил в Верховной раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также "план победы" содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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