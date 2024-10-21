https://ria.ru/20241021/evrointegratsiya-1979144725.html

Евроинтеграцию в Молдавии поддержали 22,5% избирателей, сообщил экс-премьер

Евроинтеграцию в Молдавии поддержали 22,5% избирателей, сообщил экс-премьер - РИА Новости, 21.10.2024

Евроинтеграцию в Молдавии поддержали 22,5% избирателей, сообщил экс-премьер

Евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% человек из общего числа избирателей, сообщил в понедельник экс-премьер, лидер... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:20

2024-10-21T16:20

2024-10-21T16:24

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% человек из общего числа избирателей, сообщил в понедельник экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Влад Филат. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК после обработки 99% протоколов с участков, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Из общего числа избирателей в списках ЦИК только 22,5% проголосовали "за". Внутри Молдавии этот показатель составил 29%, а в диаспоре 15%. Левее Днестра только 2,11% избирателей поддержали европейскую интеграцию, учитывая тот факт, что этот регион почти не интегрирован в политическую систему Молдавии", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, согласно статистике, представленной на сайте ЦИК, всего в Молдавии зарегистрировано 3,3 миллиона избирателей, из них 1,915 миллиона находятся в самой республике, 1,11 миллиона - за рубежом и 274,5 тысяч - в Приднестровье. Экс-премьер сообщил, что отталкивался от явки на референдуме в 44%, а затем проанализировал, сколько избирателей из числа тех, кто принял участие в плебисците, поддержал изменения конституции ради евроинтеграции. "В целом, голос "за" за европейскую интеграцию составил 50,3% от общего числа поданных голосов участников. Внутри Молдавии "за" проголосовали 45,6%, среди диаспоры - 77%, в Приднестровье - всего 37,4%", - пояснил Филат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241021/sandu-1979122134.html

https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html

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в мире, молдавия, днестр, россия, влад филат, выборы в молдавии — 2024