https://ria.ru/20241021/estonija-1979188009.html
В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах - РИА Новости, 21.10.2024
В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:33
2024-10-21T19:33
2024-10-21T19:33
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а также лиц с неопределенным гражданством, права голоса на выборах в местные органы самоуправления, сообщает в понедельник телерадиокомпания ERR. "На заседании Рийгикогу (парламента - ред.) в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал законопроект об изменении конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии", - говорится в публикации на сайте ERR. Как отметил Сеэдер, право голоса должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения. "Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение", - отметил чиновник. В конце сентября премьер-министр страны Кристен Михал заявлял о том, что в коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах. В июле портал Delfi сообщал, что Михал считает справедливым лишить россиян и белорусов права голоса на местных выборах, при этом он отметил, что новое правительство не будет ограничивать их из-за коалиционных правил. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз
В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
ERR: в Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а также лиц с неопределенным гражданством, права голоса на выборах в местные органы самоуправления, сообщает в понедельник телерадиокомпания ERR.
"На заседании Рийгикогу (парламента - ред.) в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал законопроект об изменении конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии", - говорится в публикации на сайте ERR.
Как отметил Сеэдер, право голоса должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.
"Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение", - отметил чиновник.
В конце сентября премьер-министр страны Кристен Михал заявлял о том, что в коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах. В июле портал Delfi сообщал, что Михал считает справедливым лишить россиян и белорусов права голоса на местных выборах, при этом он отметил, что новое правительство не будет ограничивать их из-за коалиционных правил.
Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС
, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии
. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.