https://ria.ru/20241021/estonija-1979188009.html

В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах - РИА Новости, 21.10.2024

В Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:33

2024-10-21T19:33

2024-10-21T19:33

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а также лиц с неопределенным гражданством, права голоса на выборах в местные органы самоуправления, сообщает в понедельник телерадиокомпания ERR. "На заседании Рийгикогу (парламента - ред.) в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал законопроект об изменении конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии", - говорится в публикации на сайте ERR. Как отметил Сеэдер, право голоса должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения. "Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение", - отметил чиновник. В конце сентября премьер-министр страны Кристен Михал заявлял о том, что в коалиционном правительстве Эстонии нет единства по вопросу возможного лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах. В июле портал Delfi сообщал, что Михал считает справедливым лишить россиян и белорусов права голоса на местных выборах, при этом он отметил, что новое правительство не будет ограничивать их из-за коалиционных правил. Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время искало возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось, что это можно сделать быстро, без изменения конституции, но юридический анализ показал, что это невозможно.

https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html

https://ria.ru/20240401/estoniya-1937180331.html

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