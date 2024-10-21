https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
СМИ: в Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
СМИ: в Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: в Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:46
2024-10-21T14:46
2024-10-21T14:46
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. Отмечается, что в настоящее время полиция тестирует два возможных решения для защиты границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев. "Система построена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями", - приводит телерадиокомпания слова Коммусаара. Другая возможная опция – это установленный на понтонах плавучий забор. По данным телерадиокомпании, департамент полиции и погранохраны выделит 1 миллион евро на пилотный проект, который должен продлиться три года. Установка заграждений начнется в 2025 году, в первую очередь их планируется выставить там, где границу пересечь легче всего.
https://ria.ru/20241017/britanija-1978525163.html
https://ria.ru/20241020/estoniya-1978999426.html
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в мире
СМИ: в Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
ERR: в Эстонии для защиты от мигрантов в водах могут установить буи с лезвиями
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы, целью такого шага заявлена борьба с нелегальной миграцией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
Отмечается, что в настоящее время полиция тестирует два возможных решения для защиты границы. Первый вариант предусматривает установку цепи из буев.
"Система построена таким образом, что, если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями", - приводит телерадиокомпания слова Коммусаара.
Другая возможная опция – это установленный на понтонах плавучий забор. По данным телерадиокомпании, департамент полиции и погранохраны выделит 1 миллион евро на пилотный проект, который должен продлиться три года. Установка заграждений начнется в 2025 году, в первую очередь их планируется выставить там, где границу пересечь легче всего.