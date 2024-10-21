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ЕС подготовил план на случай победы Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 21.10.2024
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17:50 21.10.2024 (обновлено: 20:01 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/es-1979165934.html
ЕС подготовил план на случай победы Трампа, пишет Politico
ЕС подготовил план на случай победы Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 21.10.2024
ЕС подготовил план на случай победы Трампа, пишет Politico
ЕС подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:50
2024-10-21T20:01
сша
вашингтон (штат)
европа
дональд трамп
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politico
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ЕС подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах в ноябре, рассказали изданию Politico неназванные европейские дипломаты. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары из Евросоюза "быстро и ощутимо". Еще один неназванный европейский дипломат заявил изданию, что члены объединения координируют свою стратегию, возглавляемую Еврокомиссией. "Брюссель подготовил список (ответных мер. — Прим. ред.), и они (члены ЕС. — Прим. ред.) уверены, что победят в этой торговой войне", — заявил изданию второй дипломат.По словам высокопоставленных дипломатов и чиновников, лидеры ЕС думают, что чем жестче будут ответные меры на введение США пошлин на европейские товары, тем быстрее они смогут посадить Трампа за стол переговоров. Вице-президент Торговой палаты Штатов по делам Европы Марджори Чорлинс прокомментировала изданию подготовку ответных мер ЕС в случае торговой войны с США, назвав это "неудивительным". "Брюссель разрабатывает планы действий на случай применения новых тарифов. &lt;...&gt; Если это произойдет, есть ли возможность для урегулирования путем переговоров, которое будет приемлемым для обеих сторон? На сегодняшний день это узнать невозможно, хотя очевидно, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы идти по этому пути", — цитирует издание Чорлинс.Газета Financial Times ранее сообщала, что ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся. По информации газеты, переговоры с политиком планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах. США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.Белый дом в декабре 2023-го сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html
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сша, вашингтон (штат), европа, дональд трамп, евросоюз, politico, еврокомиссия, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Вашингтон (штат), Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, В мире, Выборы президента США — 2024
ЕС подготовил план на случай победы Трампа, пишет Politico

Politico: ЕС подготовил меры в случае торговой войны с США при Трампе

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ЕС подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах в ноябре, рассказали изданию Politico неназванные европейские дипломаты.
Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары из Евросоюза "быстро и ощутимо". Еще один неназванный европейский дипломат заявил изданию, что члены объединения координируют свою стратегию, возглавляемую Еврокомиссией.
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"Брюссель подготовил список (ответных мер. — Прим. ред.), и они (члены ЕС. — Прим. ред.) уверены, что победят в этой торговой войне", — заявил изданию второй дипломат.
По словам высокопоставленных дипломатов и чиновников, лидеры ЕС думают, что чем жестче будут ответные меры на введение США пошлин на европейские товары, тем быстрее они смогут посадить Трампа за стол переговоров.
Вице-президент Торговой палаты Штатов по делам Европы Марджори Чорлинс прокомментировала изданию подготовку ответных мер ЕС в случае торговой войны с США, назвав это "неудивительным".
«
"Брюссель разрабатывает планы действий на случай применения новых тарифов. <...> Если это произойдет, есть ли возможность для урегулирования путем переговоров, которое будет приемлемым для обеих сторон? На сегодняшний день это узнать невозможно, хотя очевидно, что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы идти по этому пути", — цитирует издание Чорлинс.
Газета Financial Times ранее сообщала, что ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, которая предусматривает возможность введения высоких пошлин на американский импорт, если переговоры об улучшении торговли с Вашингтоном провалятся. По информации газеты, переговоры с политиком планируют начать до того, как он официально вступит в должность в случае победы на выборах. Представители ЕС хотят обсудить с ним возможный список американской продукции, которую блок может закупать в больших количествах.
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США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.
Белый дом в декабре 2023-го сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
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