https://ria.ru/20241021/es-1979119034.html
ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ
ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024
ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ
ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:15
2024-10-21T14:15
2024-10-21T14:15
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента. "(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят", - приводит издание слова законодателя. По его мнению, эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.
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в мире, украина, евросоюз, politico, европарламент
В мире, Украина, Евросоюз, Politico, Европарламент
ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ
Politico: ЕС после завершения конфликта может отправить на Украину миротворцев