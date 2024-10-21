https://ria.ru/20241021/es-1979119034.html

ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ

ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024

ЕС может отправить на Украину миротворцев по окончании конфликта, пишут СМИ

ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:15

2024-10-21T14:15

2024-10-21T14:15

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента. "(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят", - приводит издание слова законодателя. По его мнению, эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.

https://ria.ru/20241021/fa-1979082298.html

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в мире, украина, евросоюз, politico, европарламент