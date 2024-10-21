https://ria.ru/20241021/energosistema-1979042916.html

Энергосистема Кубы вновь вышла из строя

Энергосистема Кубы вновь вышла из строя - РИА Новости, 21.10.2024

Энергосистема Кубы вновь вышла из строя

Энергосистема Кубы, которая в пятницу полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя, сообщило министерство энергетики и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:41

2024-10-21T00:41

2024-10-21T00:41

в мире

жкх

куба

матансас (провинция)

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МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Энергосистема Кубы, которая в пятницу полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя, сообщило министерство энергетики и горной добычи острова. "Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электрической системы. Немедленно начаты работы по восстановлению", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии была вновь прервана. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему.

https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html

куба

матансас (провинция)

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в мире, жкх, куба, матансас (провинция)