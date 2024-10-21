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ВСУ обстреливают Энергодар - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 21.10.2024 (обновлено: 15:59 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/energodar-1979137709.html
ВСУ обстреливают Энергодар
ВСУ обстреливают Энергодар - РИА Новости, 21.10.2024
ВСУ обстреливают Энергодар
Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:51
2024-10-21T15:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, сообщает городская администрация."Внимание энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.
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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская АЭС
ВСУ обстреливают Энергодар

ВСУ ведут артобстрел Энергодара, горожан просят не выходить на улицу

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, сообщает городская администрация.
"Внимание энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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