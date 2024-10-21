https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html
В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод
В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод - РИА Новости, 21.10.2024
В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод
Украинский беспилотник атаковал Энергодар в Запорожской области, повреждения получил газопровод, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:24
2024-10-21T11:24
2024-10-21T12:53
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Энергодар в Запорожской области, повреждения получил газопровод, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе", — написал он.Мэр подчеркнул, что подобные атаки носят террористический характер и имеют одну цель — создать как можно более невыносимые условия для жителей Энергодара.Сеновоз также отметил, что системы отопления в городе-спутнике Запорожской АЭС запустят поэтапно на этой неделе. В первую очередь к теплоснабжению подключат объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Мэр добавил, что многоквартирные дома планируется подключить к отоплению до конца месяца.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241021/vsu-1979083952.html
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод
В Энергодаре при атаке украинского дрона в выходные поврежден газопровод