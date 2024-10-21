https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html

В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод

В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод - РИА Новости, 21.10.2024

В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден газопровод

Украинский беспилотник атаковал Энергодар в Запорожской области, повреждения получил газопровод, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:24

2024-10-21T11:24

2024-10-21T12:53

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Энергодар в Запорожской области, повреждения получил газопровод, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе", — написал он.Мэр подчеркнул, что подобные атаки носят террористический характер и имеют одну цель — создать как можно более невыносимые условия для жителей Энергодара.Сеновоз также отметил, что системы отопления в городе-спутнике Запорожской АЭС запустят поэтапно на этой неделе. В первую очередь к теплоснабжению подключат объекты здравоохранения, дошкольные и образовательные учреждения. Мэр добавил, что многоквартирные дома планируется подключить к отоплению до конца месяца.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.

https://ria.ru/20241021/vsu-1979083952.html

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия