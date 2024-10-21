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Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 21.10.2024
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18:11 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/eksperty-1979170088.html
Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"
Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 21.10.2024
Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"
Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре 4 ноября на просветительском марафоне "Знание.Первые", сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:11
2024-10-21T18:11
россия
москва
максим древаль
владимир мединский
промсвязьбанк
вгтрк
ольга любимова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре 4 ноября на просветительском марафоне "Знание.Первые", сообщает пресс-служба российского общества "Знание". Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире "Знание.ТВ" на сайте общества "Знание", а также в официальной группе просветительской организации в соцсети "ВКонтакте". На центральной площадке событие пройдет при поддержке правительства Москвы. Приглашенные спикеры — первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки — поделятся личными историями успеха и представлениями о развитии страны и общества, а также расскажут, какие технологии, открытия происходят в их профессиональных сферах. Участники марафона и зрители онлайн-трансляции смогут лучше понять, какие сферы наиболее перспективны для профессионального и личного развития, увидеть, что Россия — это страна, где каждый человек может раскрыть талант и реализовать свою мечту. "В этот раз марафон "Знание.Первые" будет еще масштабнее. Впервые его площадки будут работать во всех федеральных округах России. А это значит, что еще больше молодежи сможет принять в нем очное участие, послушать вживую лекции выдающихся людей, напрямую задать вопросы и услышать на них ответы. Ребята получат уникальный опыт и знания, которые, я уверен, помогут им достигнуть новых вершин. Мы ожидаем, что на площадках марафона соберется более 25 тысяч участников. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию, к которой можно будет подключиться из любой точки мира", — рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. На центральной площадке марафона в Москве выступят: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России, участник программы "Время героев", Герой РФ Владислав Головин ("Струна"), теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачев. Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство. Регистрация СМИ и участников доступна до 30 октября. Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки российского общества "Знание".
https://ria.ru/20241021/vystavka-1979163786.html
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россия, москва, максим древаль, владимир мединский, промсвязьбанк, вгтрк, ольга любимова
Россия, Москва, Максим Древаль, Владимир Мединский, Промсвязьбанк, ВГТРК, Ольга Любимова

Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на Красной площади.
Российский флаг на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре 4 ноября на просветительском марафоне "Знание.Первые", сообщает пресс-служба российского общества "Знание".
Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире "Знание.ТВ" на сайте общества "Знание", а также в официальной группе просветительской организации в соцсети "ВКонтакте". На центральной площадке событие пройдет при поддержке правительства Москвы.
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Приглашенные спикеры — первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки — поделятся личными историями успеха и представлениями о развитии страны и общества, а также расскажут, какие технологии, открытия происходят в их профессиональных сферах.
Участники марафона и зрители онлайн-трансляции смогут лучше понять, какие сферы наиболее перспективны для профессионального и личного развития, увидеть, что Россия — это страна, где каждый человек может раскрыть талант и реализовать свою мечту.
"В этот раз марафон "Знание.Первые" будет еще масштабнее. Впервые его площадки будут работать во всех федеральных округах России. А это значит, что еще больше молодежи сможет принять в нем очное участие, послушать вживую лекции выдающихся людей, напрямую задать вопросы и услышать на них ответы. Ребята получат уникальный опыт и знания, которые, я уверен, помогут им достигнуть новых вершин. Мы ожидаем, что на площадках марафона соберется более 25 тысяч участников. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию, к которой можно будет подключиться из любой точки мира", — рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
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На центральной площадке марафона в Москве выступят: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России, участник программы "Время героев", Герой РФ Владислав Головин ("Струна"), теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачев.
Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство.
Регистрация СМИ и участников доступна до 30 октября.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки российского общества "Знание".
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