https://ria.ru/20241021/eksperty-1979170088.html

Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"

Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 21.10.2024

Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"

Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре 4 ноября на просветительском марафоне "Знание.Первые", сообщает... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:11

2024-10-21T18:11

2024-10-21T18:11

россия

москва

максим древаль

владимир мединский

промсвязьбанк

вгтрк

ольга любимова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре 4 ноября на просветительском марафоне "Знание.Первые", сообщает пресс-служба российского общества "Знание". Выступления экспертов можно будет посмотреть в эфире "Знание.ТВ" на сайте общества "Знание", а также в официальной группе просветительской организации в соцсети "ВКонтакте". На центральной площадке событие пройдет при поддержке правительства Москвы. Приглашенные спикеры — первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки — поделятся личными историями успеха и представлениями о развитии страны и общества, а также расскажут, какие технологии, открытия происходят в их профессиональных сферах. Участники марафона и зрители онлайн-трансляции смогут лучше понять, какие сферы наиболее перспективны для профессионального и личного развития, увидеть, что Россия — это страна, где каждый человек может раскрыть талант и реализовать свою мечту. "В этот раз марафон "Знание.Первые" будет еще масштабнее. Впервые его площадки будут работать во всех федеральных округах России. А это значит, что еще больше молодежи сможет принять в нем очное участие, послушать вживую лекции выдающихся людей, напрямую задать вопросы и услышать на них ответы. Ребята получат уникальный опыт и знания, которые, я уверен, помогут им достигнуть новых вершин. Мы ожидаем, что на площадках марафона соберется более 25 тысяч участников. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию, к которой можно будет подключиться из любой точки мира", — рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. На центральной площадке марафона в Москве выступят: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России, участник программы "Время героев", Герой РФ Владислав Головин ("Струна"), теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачев. Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство. Регистрация СМИ и участников доступна до 30 октября. Первый федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки российского общества "Знание".

https://ria.ru/20241021/vystavka-1979163786.html

https://ria.ru/20241021/muzej-1979121853.html

https://ria.ru/20241020/moskva-1979143290.html

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россия, москва, максим древаль, владимир мединский, промсвязьбанк, вгтрк, ольга любимова