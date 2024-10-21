https://ria.ru/20241021/ekspert-1979094218.html

Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт

Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт - РИА Новости, 21.10.2024

Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт

Сбой в работе энергетического сектора Кубы может привести к падению экспорта сахара из нее и, как следствие, его подорожанию на мировом рынке, поделился мнением РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:00

2024-10-21T12:00

2024-10-21T12:00

куба

матансас (провинция)

экономика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбой в работе энергетического сектора Кубы может привести к падению экспорта сахара из нее и, как следствие, его подорожанию на мировом рынке, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии была вновь прервана. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья сообщили, что энергосистема вновь полностью отключена. "Складывающаяся ситуация может создать серьезные проблемы для обеспечения продовольственной безопасности Кубы и привести к падению из нее экспорта сахара, которое в свою очередь может вызвать его подорожание на мировом рынке", - считает Хазанов. "Энергосистема Кубы изношена и давно не модернизировась, поэтому блэк-ауты в ней давно не редкость. Для экономики страны аварии в ней - удар под дых, поскольку от нее зависит работа многих предприятий, в том числе по производству сахара из тростника, равно как и магазинов", - объяснил он.

https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html

https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html

куба

матансас (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

куба, матансас (провинция), экономика