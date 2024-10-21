https://ria.ru/20241021/ekspert-1979094218.html
Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт
Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт - РИА Новости, 21.10.2024
Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт
Сбой в работе энергетического сектора Кубы может привести к падению экспорта сахара из нее и, как следствие, его подорожанию на мировом рынке, поделился мнением РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:00
2024-10-21T12:00
2024-10-21T12:00
куба
матансас (провинция)
экономика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбой в работе энергетического сектора Кубы может привести к падению экспорта сахара из нее и, как следствие, его подорожанию на мировом рынке, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии была вновь прервана. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья сообщили, что энергосистема вновь полностью отключена. "Складывающаяся ситуация может создать серьезные проблемы для обеспечения продовольственной безопасности Кубы и привести к падению из нее экспорта сахара, которое в свою очередь может вызвать его подорожание на мировом рынке", - считает Хазанов. "Энергосистема Кубы изношена и давно не модернизировась, поэтому блэк-ауты в ней давно не редкость. Для экономики страны аварии в ней - удар под дых, поскольку от нее зависит работа многих предприятий, в том числе по производству сахара из тростника, равно как и магазинов", - объяснил он.
https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html
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куба
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, матансас (провинция), экономика
Куба, Матансас (провинция), Экономика
Энергокризис на Кубе может вызвать подорожание сахара, считает эксперт
Эксперт Хазанов: сбой в энергосистеме Кубы может привести к подорожанию сахара
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбой в работе энергетического сектора Кубы может привести к падению экспорта сахара из нее и, как следствие, его подорожанию на мировом рынке, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе
привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии была вновь прервана. После этого власти запустили ряд объектов генерации и ненадолго смогли объединить их на большей части острова в рабочую систему, однако к вечеру воскресенья сообщили, что энергосистема вновь полностью отключена.
"Складывающаяся ситуация может создать серьезные проблемы для обеспечения продовольственной безопасности Кубы и привести к падению из нее экспорта сахара, которое в свою очередь может вызвать его подорожание на мировом рынке", - считает Хазанов.
"Энергосистема Кубы изношена и давно не модернизировась, поэтому блэк-ауты в ней давно не редкость. Для экономики страны аварии в ней - удар под дых, поскольку от нее зависит работа многих предприятий, в том числе по производству сахара из тростника, равно как и магазинов", - объяснил он.