https://ria.ru/20241021/ekspert-1979049434.html
Эксперт: остановка транзита газа грозит рисками для газоснабжения Украины
Эксперт: остановка транзита газа грозит рисками для газоснабжения Украины - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт: остановка транзита газа грозит рисками для газоснабжения Украины
Прекращение транзита газа из России грозит рисками для внутреннего газоснабжения Украины, так как газовые потоки перестроятся с запада на восток – реверсная... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:20
2024-10-21T04:20
2024-10-21T06:36
экономика
украина
россия
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кадри симсон
фонд национальной энергетической безопасности
санкции в отношении россии
игорь юшков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прекращение транзита газа из России грозит рисками для внутреннего газоснабжения Украины, так как газовые потоки перестроятся с запада на восток – реверсная прокачка "менее эффективна", а при наладке газотранспортной системы посреди зимы "могут быть проблемы", сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "Внутреннее газоснабжение завязано на транзит. Потому что часть газа (из России. – Прим. ред.) они оставляют, отправляют в свои регионы, беря транзитный газ вдоль трубы. Такие же объемы, которые забрали, они достают, добывают и сдают на западе страны. И таким образом сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ. Чтобы не качать газ в Центральную и Восточную Украину с запада страны, где в основном сосредоточена добыча, они обеспечивают их газом с помощью транзита", – сказал Юшков. "Не будет транзита – нужно будет физически реально качать газ с запада на восток. Это менее эффективно. Во-вторых, могут быть проблемы при наладке газотранспортной системы, при ее работе в реверсе, то есть в обратном направлении. И это все будет происходить посреди зимы, поэтому это тоже риски для Украины", – добавил эксперт.
https://ria.ru/20241021/import-1979049111.html
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экономика, украина, россия, европа, кадри симсон, фонд национальной энергетической безопасности, санкции в отношении россии, игорь юшков
Экономика, Украина, Россия, Европа, Кадри Симсон, Фонд национальной энергетической безопасности, Санкции в отношении России, Игорь Юшков
Эксперт: остановка транзита газа грозит рисками для газоснабжения Украины
Юшков: остановка транзита газа грозит рисками для газоснабжения Украины
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Прекращение транзита газа из России грозит рисками для внутреннего газоснабжения Украины, так как газовые потоки перестроятся с запада на восток – реверсная прокачка "менее эффективна", а при наладке газотранспортной системы посреди зимы "могут быть проблемы", сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу
. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
"Внутреннее газоснабжение завязано на транзит. Потому что часть газа (из России. – Прим. ред.) они оставляют, отправляют в свои регионы, беря транзитный газ вдоль трубы. Такие же объемы, которые забрали, они достают, добывают и сдают на западе страны. И таким образом сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ. Чтобы не качать газ в Центральную и Восточную Украину с запада страны, где в основном сосредоточена добыча, они обеспечивают их газом с помощью транзита", – сказал Юшков.
"Не будет транзита – нужно будет физически реально качать газ с запада на восток. Это менее эффективно. Во-вторых, могут быть проблемы при наладке газотранспортной системы, при ее работе в реверсе, то есть в обратном направлении. И это все будет происходить посреди зимы, поэтому это тоже риски для Украины", – добавил эксперт.