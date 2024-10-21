https://ria.ru/20241021/ekspert-1979047909.html
Эксперт: причиной провала евровектора в Молдавии стал антирейтинг Санду
Эксперт: причиной провала евровектора в Молдавии стал антирейтинг Санду - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт: причиной провала евровектора в Молдавии стал антирейтинг Санду
Причиной провала европейского вектора в Молдавии в рамках референдума можно считать высокий антирейтинг президента Майи Санду, совмещение выборов главы... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T03:15
2024-10-21T03:15
2024-10-21T03:15
майя санду
молдавия
в мире
евросоюз
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Причиной провала европейского вектора в Молдавии в рамках референдума можно считать высокий антирейтинг президента Майи Санду, совмещение выборов главы государства и плебисцита стало ошибкой, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. По предварительным данным ЦИК после обработки более 95% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 51,80% избирателей, за - 48,20%. "Для тех, кто до сих пор не понял причину катастрофы сторонников европейского вектора: из-за высокого антирейтинга Майи Санду голосование против нее автоматически ударило по поддержке евроинтеграции. Проведение референдума и выборов в один день стало стратегической ошибкой, которая только усилила этот эффект", - написал Лисневский в своем Telegram-канале. По его словам, он предупреждал о подобном неизбежном сценарии еще в феврале 2024 года. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%. По предварительным данным Центризбиркома после обработки более 95% протоколов, Санду набирает 39,89%, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора выходец из Гагузии Александр Стояногло - 27,56%.
https://ria.ru/20241021/tsik-1979047493.html
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майя санду, молдавия, в мире, евросоюз
Майя Санду, Молдавия, В мире, Евросоюз
Эксперт: причиной провала евровектора в Молдавии стал антирейтинг Санду
Высокий антирейтинг Санду стал причиной провала евроинтеграции Молдавии
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Причиной провала европейского вектора в Молдавии в рамках референдума можно считать высокий антирейтинг президента Майи Санду, совмещение выборов главы государства и плебисцита стало ошибкой, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
По предварительным данным ЦИК после обработки более 95% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС
на референдуме проголосовали 51,80% избирателей, за - 48,20%.
"Для тех, кто до сих пор не понял причину катастрофы сторонников европейского вектора: из-за высокого антирейтинга Майи Санду голосование против нее автоматически ударило по поддержке евроинтеграции. Проведение референдума и выборов в один день стало стратегической ошибкой, которая только усилила этот эффект", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, он предупреждал о подобном неизбежном сценарии еще в феврале 2024 года.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.
По предварительным данным Центризбиркома после обработки более 95% протоколов, Санду набирает 39,89%, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора выходец из Гагузии Александр Стояногло - 27,56%.