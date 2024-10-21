https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979215054.html

В Европе нашли неожиданную причину обнищания людей

В Европе нашли неожиданную причину обнищания людей - РИА Новости, 21.10.2024

В Европе нашли неожиданную причину обнищания людей

Рост цены биткоина может стать причиной обнищания людей, не имеющих криптовалюты и инвесторов-новичков, заявили эксперты Европейского Центрального Банка Ульрих... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:08

экономика

европа

европейский центральный банк

в мире

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Рост цены биткоина может стать причиной обнищания людей, не имеющих криптовалюты и инвесторов-новичков, заявили эксперты Европейского Центрального Банка Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф."Криптовалюта не увеличивает производительный потенциал экономики, и последствия предполагаемого роста ее стоимости связаны с перераспределением. <...> Если цена биткоина вырастет навсегда, это обеднит всех, кто не владеет криптовалютой или купил ее позже", — говорится в материале.Авторы статьи подчеркнули, что существование этого финансового инструмента приводит лишь к увеличению прибыли ранних держателей криптовалюты за счет ресурсов инвесторов-новичков. Они призвали бороться с биткоином и требовать введения законов, которые позволят ограничить рост стоимости или полностью вывести его из экономики.По мнению критиков, на которых ссылаются Биндзайль и Шааф, криптовалюты также остаются финансовым продуктом, используемым мошенниками по всему миру, а биткоин — спекулятивный пузырь, который в конечном итоге лопнет.

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экономика, европа, европейский центральный банк, в мире