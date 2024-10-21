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"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл" - РИА Новости, 21.10.2024
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01:24 21.10.2024 (обновлено: 01:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979044472.html
"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл"
"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл" - РИА Новости, 21.10.2024
"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл"
Период роста американской экономики закончился, на смену ему приходит новый "суперцикл" со своими условностями, пишет Линетт Лопес в статье для издания Business РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:24
2024-10-21T01:25
экономика
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Период роста американской экономики закончился, на смену ему приходит новый "суперцикл" со своими условностями, пишет Линетт Лопес в статье для издания Business Insider.&quot;В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь &lt;…&gt; это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру&quot;, — объяснила она.Как сообщает издание, наступление нового экономического цикла указывает на противоположные ожиданиям экспертов результаты финансовой политики."Теперь, с приходом нового "суперцикла", инвестиционные менеджеры снова вынуждены приспосабливаться к меняющемуся набору экономических реалий", — предупредила автор материала.Отмечается, что этот цикл станет "естественным отбором" и изменит привычный курс американской экономики, заставив все финансовые центры адаптироваться к новым условиям финансовой системы.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша
Экономика, Цены на нефть, Джо Байден, США
"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл"

BI: экономика США вступает в эру большей инфляции и хаоса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Период роста американской экономики закончился, на смену ему приходит новый "суперцикл" со своими условностями, пишет Линетт Лопес в статье для издания Business Insider.
«

"В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", — объяснила она.

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Как сообщает издание, наступление нового экономического цикла указывает на противоположные ожиданиям экспертов результаты финансовой политики.
"Теперь, с приходом нового "суперцикла", инвестиционные менеджеры снова вынуждены приспосабливаться к меняющемуся набору экономических реалий", — предупредила автор материала.
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Отмечается, что этот цикл станет "естественным отбором" и изменит привычный курс американской экономики, заставив все финансовые центры адаптироваться к новым условиям финансовой системы.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
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