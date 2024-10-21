https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979044472.html

"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл"

"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл" - РИА Новости, 21.10.2024

"Инфляция и хаос": США вступают в новый "суперцикл"

Период роста американской экономики закончился, на смену ему приходит новый "суперцикл" со своими условностями, пишет Линетт Лопес в статье для издания Business РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:24

2024-10-21T01:24

2024-10-21T01:25

экономика

цены на нефть

джо байден

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Период роста американской экономики закончился, на смену ему приходит новый "суперцикл" со своими условностями, пишет Линетт Лопес в статье для издания Business Insider."В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", — объяснила она.Как сообщает издание, наступление нового экономического цикла указывает на противоположные ожиданиям экспертов результаты финансовой политики."Теперь, с приходом нового "суперцикла", инвестиционные менеджеры снова вынуждены приспосабливаться к меняющемуся набору экономических реалий", — предупредила автор материала.Отмечается, что этот цикл станет "естественным отбором" и изменит привычный курс американской экономики, заставив все финансовые центры адаптироваться к новым условиям финансовой системы.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.

https://ria.ru/20191107/1560693052.html

https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html

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экономика, цены на нефть, джо байден, сша