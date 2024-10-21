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СМИ: Египет представил Израилю идею сделки по освобождению заложников - РИА Новости, 21.10.2024
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22:30 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/egipet-1979211586.html
СМИ: Египет представил Израилю идею сделки по освобождению заложников
СМИ: Египет представил Израилю идею сделки по освобождению заложников - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: Египет представил Израилю идею сделки по освобождению заложников
Новый глава Службы общей разведки Египта представил главе Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:30
2024-10-21T22:30
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый глава Службы общей разведки Египта представил главе Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, которая могла бы стать толчком к переговорам о более широком соглашении, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. Ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что нереалистичные требования Израиля погубили не одну возможность для достижения прекращения огня в секторе Газа и сделки по обмену пленными и заключенными. "Новый директор египетской Службы общей разведки представил главе израильской "Шин Бет" идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и прекращению огня в Газе, которая могла бы стать толчком к переговорам о более широком соглашении", - говорится в публикации со ссылкой на двух израильских чиновников. По данным этих источников портала, Египет предлагает начать с "небольшой сделки", которая включала бы освобождение небольшого числа пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в обмен на несколько дней прекращения огня в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html
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в мире, египет, израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Египет представил Израилю идею сделки по освобождению заложников

Axios: глава разведки Египта представил Израилю идею "небольшой" сделки по Газе

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый глава Службы общей разведки Египта представил главе Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, которая могла бы стать толчком к переговорам о более широком соглашении, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что нереалистичные требования Израиля погубили не одну возможность для достижения прекращения огня в секторе Газа и сделки по обмену пленными и заключенными.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
18 сентября, 14:35
"Новый директор египетской Службы общей разведки представил главе израильской "Шин Бет" идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и прекращению огня в Газе, которая могла бы стать толчком к переговорам о более широком соглашении", - говорится в публикации со ссылкой на двух израильских чиновников.
По данным этих источников портала, Египет предлагает начать с "небольшой сделки", которая включала бы освобождение небольшого числа пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в обмен на несколько дней прекращения огня в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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