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ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной - РИА Новости, 21.10.2024
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01:51 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/egipet-1979045748.html
ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной
ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной - РИА Новости, 21.10.2024
ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной
ВОЗ сертифицировала Египет свободной от малярии страной, что стало исторической вехой в борьбе с заболеванием, сообщается в пресс-релизе организации. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:51
2024-10-21T01:51
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВОЗ сертифицировала Египет свободной от малярии страной, что стало исторической вехой в борьбе с заболеванием, сообщается в пресс-релизе организации. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет как страну, свободную от малярии, что стало значительным достижением в области общественного здравоохранения для государства с населением более 100 миллионов жителей", – говорится в сообщении на сайте организации. В ВОЗ добавили, что достижение стало результатом "почти 100-летних усилий египетского правительства и народа", направленных на то, чтобы предотвратить болезнь, которая была распространена в стране с древних времен. ВОЗ присваивает статус свободной от малярии страны при условии представления подробных и достоверных доказательств того, что на протяжении как минимум трех последних лет на всей ее территории была прервана цепочка передачи инфекции малярийными комарами. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
https://ria.ru/20241016/voz-1978382660.html
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в мире, египет, воз, здоровье - общество
В мире, Египет, ВОЗ, Здоровье - Общество
ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

Результат столетних усилий. ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

© AP Photo / Hassan AmmarПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Пирамида Хеопса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВОЗ сертифицировала Египет свободной от малярии страной, что стало исторической вехой в борьбе с заболеванием, сообщается в пресс-релизе организации.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет как страну, свободную от малярии, что стало значительным достижением в области общественного здравоохранения для государства с населением более 100 миллионов жителей", – говорится в сообщении на сайте организации.
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В ВОЗ добавили, что достижение стало результатом "почти 100-летних усилий египетского правительства и народа", направленных на то, чтобы предотвратить болезнь, которая была распространена в стране с древних времен.
ВОЗ присваивает статус свободной от малярии страны при условии представления подробных и достоверных доказательств того, что на протяжении как минимум трех последних лет на всей ее территории была прервана цепочка передачи инфекции малярийными комарами.
Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
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В миреЕгипетВОЗЗдоровье - Общество
 
 
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