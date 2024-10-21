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Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы - РИА Новости, 21.10.2024
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21:48 21.10.2024 (обновлено: 21:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ege-1979206919.html
Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы
Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы - РИА Новости, 21.10.2024
Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы
Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, опубликовав соответствующий... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:48
2024-10-21T21:49
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, опубликовав соответствующий документ на портале нормативных правовых актов. Согласно проекту, по русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов. При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов, согласно приказу Минобрнауки РФ. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебные годы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, опубликовав соответствующий документ на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту, по русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов.
При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов, согласно приказу Минобрнауки РФ. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году
18 октября, 19:52
 
ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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