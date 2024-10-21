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Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов

Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов - РИА Новости, 21.10.2024

Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов

С начала 2024 года в Москве оформили свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:05

2024-10-21T14:05

2024-10-21T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве оформили свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, повышению ее качества и доступности. Так, с января по сентябрь текущего года Москомархитектура выдала свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для социальных объектов. Из них более 4,4 тысячи – на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Еще 440 градостроительных планов выданы для культурных центров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что показатель 2024 года на 63% больше итогов 2023 года. Тогда за аналогичный период выпустили свыше 2,7 тысячи градостроительных планов.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что самой востребованной сейчас является услуга по оформлению документов на строительство детских садов и школ. Здесь зафиксировали более 1,1 тысячи обращений.Помимо этого, за утверждением решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов обращались около 700 раз. Число обращений на строительство сооружений для занятия спортом на открытом воздухе составило примерно 450.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы