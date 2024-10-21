Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/efimov-1979091750.html
Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов
Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов - РИА Новости, 21.10.2024
Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов
С начала 2024 года в Москве оформили свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:05
2024-10-21T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве оформили свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, повышению ее качества и доступности. Так, с января по сентябрь текущего года Москомархитектура выдала свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для социальных объектов. Из них более 4,4 тысячи – на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Еще 440 градостроительных планов выданы для культурных центров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что показатель 2024 года на 63% больше итогов 2023 года. Тогда за аналогичный период выпустили свыше 2,7 тысячи градостроительных планов.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что самой востребованной сейчас является услуга по оформлению документов на строительство детских садов и школ. Здесь зафиксировали более 1,1 тысячи обращений.Помимо этого, за утверждением решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов обращались около 700 раз. Число обращений на строительство сооружений для занятия спортом на открытом воздухе составило примерно 450.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: с января выдали почти 5 тысяч ГПЗУ для строительства соцобъектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве оформили свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, повышению ее качества и доступности. Так, с января по сентябрь текущего года Москомархитектура выдала свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для социальных объектов. Из них более 4,4 тысячи – на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Еще 440 градостроительных планов выданы для культурных центров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что показатель 2024 года на 63% больше итогов 2023 года. Тогда за аналогичный период выпустили свыше 2,7 тысячи градостроительных планов.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что самой востребованной сейчас является услуга по оформлению документов на строительство детских садов и школ. Здесь зафиксировали более 1,1 тысячи обращений.
Помимо этого, за утверждением решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов обращались около 700 раз. Число обращений на строительство сооружений для занятия спортом на открытом воздухе составило примерно 450.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала