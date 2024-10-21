https://ria.ru/20241021/efimov-1979064680.html
Ефимов: за четыре года на торгах определили инвесторов 25 КРТ в Москве
Ефимов: за четыре года на торгах определили инвесторов 25 КРТ в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Ефимов: за четыре года на торгах определили инвесторов 25 КРТ в Москве
В Москве за четыре года по результатам торгов были определены инвесторы для застройки 444 гектаров в рамках 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:33
2024-10-21T09:33
2024-10-21T09:33
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Москве за четыре года по результатам торгов были определены инвесторы для застройки 444 гектаров в рамках 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. За все время состоялось 25 аукционов, по итогам которых были привлечены инвесторы для реорганизации участков общей площадью 444 гектара. Это компании из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Чеченской Республики. На площадках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях запланировано возведение свыше 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости", - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, площадки находятся в 24 районах Москвы – инвестиции в их редевелопмент составят около 2,7 триллиона рублей, город благодаря этим проектам получит 121,5 тысячи рабочих мест.Среди аукционов, которые вызвали наибольший интерес среди инвесторов, пресс-служба градкомплекса назвала торги по редевелопменту участка в рамках ТПУ "Минская". В них приняли участие 16 компаний, итоговая цена контракта выросла более чем в 3,5 раза, достигнув около 26,7 миллиарда рублей."Привлеченные по итогам аукционов инвесторы возведут многофункциональные жилые и деловые кварталы. На участках построят 4,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 774 тысячи квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд столицы. Кроме того, в обновленных городских пространствах появится свыше 5,2 миллиона квадратных метров производств, общественных и социальных объектов", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.Сейчас в Москве реализуют 236 проектов КРТ, общая площадь участков превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов осуществляется по поручению мэра города Сергея Собянина.
https://ria.ru/20241019/efimov-1978811437.html
https://ria.ru/20241017/efimov-1978397472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Москве за четыре года по результатам торгов были определены инвесторы для застройки 444 гектаров в рамках 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. За все время состоялось 25 аукционов, по итогам которых были привлечены инвесторы для реорганизации участков общей площадью 444 гектара. Это компании из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Чеченской Республики. На площадках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях запланировано возведение свыше 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости", - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, площадки находятся в 24 районах Москвы – инвестиции в их редевелопмент составят около 2,7 триллиона рублей, город благодаря этим проектам получит 121,5 тысячи рабочих мест.
Среди аукционов, которые вызвали наибольший интерес среди инвесторов, пресс-служба градкомплекса назвала торги по редевелопменту участка в рамках ТПУ "Минская". В них приняли участие 16 компаний, итоговая цена контракта выросла более чем в 3,5 раза, достигнув около 26,7 миллиарда рублей.
"Привлеченные по итогам аукционов инвесторы возведут многофункциональные жилые и деловые кварталы. На участках построят 4,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 774 тысячи квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд столицы. Кроме того, в обновленных городских пространствах появится свыше 5,2 миллиона квадратных метров производств, общественных и социальных объектов", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Сейчас в Москве реализуют 236 проектов КРТ, общая площадь участков превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов осуществляется по поручению мэра города Сергея Собянина.