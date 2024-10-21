https://ria.ru/20241021/economist-1979121372.html

СМИ рассказали о возможном "ударе" России по США

СМИ рассказали о возможном "ударе" России по США - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ рассказали о возможном "ударе" России по США

Платежная система БРИКС нанесла бы удар финансовому главенству США, пишет The Economist. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:26

2024-10-21T14:26

2024-10-21T19:33

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Платежная система БРИКС нанесла бы удар финансовому главенству США, пишет The Economist."На саммите БРИКС Путин надеется придать организации вес, предложив создать новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций", — говорится в материале.Как указал журналист, альтернативная система платежей БРИКС может обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, что может заинтересовать страны с развивающимися экономиками.На прошлой неделе ливанский исследователь в области международных отношений и специалист по России Мохаммед Сейфеддин рассказал РИА Новости, что инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите в Казани, является попыткой отойти от доминирования доллара США и системы SWIFT в международной торговле. Он предположил, что эта мера позволит многим странам защищать свой суверенитет.Глава Минфина России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявлял, что на саммите в Казани лидерам объединения представят доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности инициативу создания платежной системы БРИКС.

https://ria.ru/20241021/peregovory-1979120586.html

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технологии, казань, сша, россия, антон силуанов, брикс, саммит брикс, политика, в мире, владимир путин