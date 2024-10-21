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В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 21.10.2024
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15:17 21.10.2024 (обновлено: 15:20 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/dtp-1979131749.html
В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком
В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 21.10.2024
В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком
Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на Московском шоссе в Ульяновске, пациента из "скорой" увез другой экипаж, пострадавших в результате аварии... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:17
2024-10-21T15:20
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на Московском шоссе в Ульяновске, пациента из "скорой" увез другой экипаж, пострадавших в результате аварии нет, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. "По предварительной информации... в 14.00 часов (13.00 мск) недалеко от дома №16 по Московскому шоссе Засвияжского района города Ульяновска водитель (мужчина, 1975 года рождения, водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем "УАЗ" (автомобиль скорой медицинской помощи), совершил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" под управлением водителя (мужчина, 1991 года рождения, водительский стаж 11 лет)", - говорится в сообщении. В УМВД по региону уточнили, что в "скорой" находился пациент, после аварии его увез другой экипаж. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком

В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком, пациента увез другой экипаж

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на Московском шоссе в Ульяновске, пациента из "скорой" увез другой экипаж, пострадавших в результате аварии нет, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области.
"По предварительной информации... в 14.00 часов (13.00 мск) недалеко от дома №16 по Московскому шоссе Засвияжского района города Ульяновска водитель (мужчина, 1975 года рождения, водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем "УАЗ" (автомобиль скорой медицинской помощи), совершил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" под управлением водителя (мужчина, 1991 года рождения, водительский стаж 11 лет)", - говорится в сообщении.
В УМВД по региону уточнили, что в "скорой" находился пациент, после аварии его увез другой экипаж. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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