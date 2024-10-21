https://ria.ru/20241021/dtp-1979131749.html

В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком

В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 21.10.2024

В Ульяновске "скорая" столкнулась с грузовиком

Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на Московском шоссе в Ульяновске, пациента из "скорой" увез другой экипаж, пострадавших в результате аварии... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:17

2024-10-21T15:17

2024-10-21T15:20

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на Московском шоссе в Ульяновске, пациента из "скорой" увез другой экипаж, пострадавших в результате аварии нет, сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. "По предварительной информации... в 14.00 часов (13.00 мск) недалеко от дома №16 по Московскому шоссе Засвияжского района города Ульяновска водитель (мужчина, 1975 года рождения, водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем "УАЗ" (автомобиль скорой медицинской помощи), совершил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" под управлением водителя (мужчина, 1991 года рождения, водительский стаж 11 лет)", - говорится в сообщении. В УМВД по региону уточнили, что в "скорой" находился пациент, после аварии его увез другой экипаж. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html

ульяновск

россия

ульяновская область

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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)