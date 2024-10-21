https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью"

В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью" - РИА Новости, 21.10.2024

В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью"

Украинский беспилотник врезался в дерево в погоне за автомобилем "Газель" в поселке Гольмовский под Горловкой, повреждено остекление дома, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:26

2024-10-21T14:26

2024-10-21T14:27

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в дерево в погоне за автомобилем "Газель" в поселке Гольмовский под Горловкой, повреждено остекление дома, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В поселке Гольмовский беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины гнался за автомобилем "Газель", врезался в дерево, в результате чего повреждено остекление в одном из домов", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 и 13.55 два беспилотника-камикадзе атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки. Кроме того, с 10.55 до 12.05 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и сброшен боеприпас с беспилотника по центру города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия