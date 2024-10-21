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В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью" - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 21.10.2024 (обновлено: 14:27 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html
В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью"
В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью" - РИА Новости, 21.10.2024
В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью"
Украинский беспилотник врезался в дерево в погоне за автомобилем "Газель" в поселке Гольмовский под Горловкой, повреждено остекление дома, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:26
2024-10-21T14:27
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в дерево в погоне за автомобилем "Газель" в поселке Гольмовский под Горловкой, повреждено остекление дома, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В поселке Гольмовский беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины гнался за автомобилем "Газель", врезался в дерево, в результате чего повреждено остекление в одном из домов", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 и 13.55 два беспилотника-камикадзе атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки. Кроме того, с 10.55 до 12.05 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и сброшен боеприпас с беспилотника по центру города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241003/dron-1976254375.html
горловка
гольмовский
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР дрон ВСУ врезался в дерево, гоняясь за "Газелью"

Мэр Горловки Приходько: беспилотник ВСУ врезался в дерево в поселке Гольмовский

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в дерево в погоне за автомобилем "Газель" в поселке Гольмовский под Горловкой, повреждено остекление дома, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В поселке Гольмовский беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины гнался за автомобилем "Газель", врезался в дерево, в результате чего повреждено остекление в одном из домов", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 и 13.55 два беспилотника-камикадзе атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки. Кроме того, с 10.55 до 12.05 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и сброшен боеприпас с беспилотника по центру города.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Дрон ВСУ влетел в окно здания администрации в Горловке
3 октября, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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